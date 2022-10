Het huidige Formule 1-seizoen is er één om te vergeten voor de Mercedes-fans. Nadat het team uit Brackley jarenlang de sport domineerde, kende het een dramatische start met de nieuwe generatie F1-auto’s. Het design van de W13 kende een aantal structurele problemen, waardoor het team voor het eerst sinds 2011 richting een seizoen zonder een overwinning gaat.

Om volgend jaar weer goed van de dag te komen, moet het team alle zeilen bijzetten gedurende de komende winterperiode. Hamilton vertelt dat hij het team probeert te motiveren, zodat Mercedes goed uit de startblokken komt in 2023. “Uiteraard probeer ik iedereen aan te moedigen, zodat we voor volgend jaar alles hebben uitgezocht. Dan kunnen we weer vechten om de posities waarvoor we horen te vechten”, vertelt de Brit. “Ik denk dat we niet moeten vergeten dat dit team acht titels heeft binnengebracht. Sommige mensen zitten hier al meer dan twintig jaar. Zij weten hoe ze een kampioensauto moeten bouwen. Ik moet ze hier zo veel mogelijk in ondersteunen.”

Problemen onder controle

Hamilton gelooft dat het team de problemen van de W13 voldoende onder controle heeft om met een sterk verbeterde auto in 2023 te komen. “Ik denk dat we weten wat de problemen zijn van deze auto”, legt hij uit. “Ik denk niet dat we ineens geen goede auto meer kunnen bouwen, net nadat we nog wereldkampioen zijn geworden. Ik twijfel er niet aan dat onze auto volgend jaar beter is. Wanneer we eenmaal aankomen bij het nieuwe seizoen, dan zullen we pas echt weten of we alle problemen hebben opgelost”, aldus Hamilton.

Met nog vier races te gaan, kijkt de Duitse formatie tegen een achterstand van 67 punten aan ten opzichte van Ferrari. De derde plaats in het constructeurskampioenschap is al bijna een zekerheid, maar het team zal blijven pushen om ook hun Italiaanse concurrent te verslaan.