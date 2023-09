Hamilton na P5 in kwalificatie Singapore: Mercedes W14 lastigste uit mijn F1-carrière

Het is opvallend dat waar teamgenoot George Russell zich tussen de twee snelle Ferrari's nestelde, Mercedes-rijder Lewis Hamilton niet verder dan een vijfde tijd kwam. De Brit moest een halve seconde toegeven op polesitter Carlos Sainz en ook het gat met Russell is met meer dan vier tienden erg groot. Dat moet pijn doen, want in het onderlinge kwalificatieduel staat Hamilton ondertussen met 8-7 achter.

Het past in het rijtje met te verwerken teleurstellingen voor Hamilton dit jaar. Vanaf het begin van het seizoen krijgt Mercedes het niet voor elkaar om een auto te bouwen die voor de winst mee kan doen en ook in Singapore lijkt het erop dat de zevenvoudig wereldkampioen een eerste zege sinds Jeddah 2021 uit het hoofd kan zetten. In Monza riep Hamilton al af te tellen naar februari 2024: dan presenteert zijn werkgever de nieuwe bolide voor het seizoen.

In Singapore moest Hamilton van vrijdag op zaterdag een compleet nieuwe afstelling zien te vinden. De man uit Stevenage was namelijk verre van tevreden over de balans en liet de set-up van Russell op zijn auto zetten. "Dat werkte niet voor mij", verklaart de 38-jarige Engelsman. "Ik ben wel heel blij voor George, hij lijkt het hele weekend al verbonden te zijn met de auto." Over zijn eigen sessie is de zevenvoudig wereldkampioen minder tevreden: "We kregen het niet voor elkaar." Op de vraag hoe lastig het was om de sweet spot te vinden antwoordt Hamilton: "Dit is de moeilijkste auto waar ik ooit in gereden heb om het [de afstelling] goed te krijgen."

Vooruitkijkend naar de race van zondag weet Hamilton niet goed wat hij kan verwachten. "Ik moet nog zien wat we kunnen doen", verklaart de Britse coureur. "Als we iets naar voren kunnen komen, dan zou dat goed zijn." Hoe de race pace er voor staat, weet hij ook niet: "De auto was gisteren in de longrun heel goed, maar ik heb de [afstelling van de] auto vannacht veranderd. Ik weet nu niet wat dat morgen met de auto doet." Wel verwacht hij van Russell grote prestaties. "Hij heeft een goede kans om te winnen", eindigt de 103-voudig GP-winnaar.