Het wilde in Bahrein niet echt vlotten bij Lewis Hamilton. Na een teleurstellende negende tijd in de kwalificatie hoopte de zevenvoudig wereldkampioen voor de race nog een stap te kunnen zetten, maar dat lukte nauwelijks. Meer dan P7 zat er niet in. Hij eindigde ver achter Red Bull Racing en verwacht dat dat de komende tijd vaker zal gebeuren.

"Ik zit niet in zak en as, dit was gewoon een matige race", vertelt de Mercedes-coureur. "Ik denk wel dat als ik naar de rondetijden van de Red Bulls ga kijken, ik me minder voel zal voelen. Zij gaan voorlopig alles winnen." Toch denkt hij dat de W15 in potentie een winnende auto is. "De afgelopen jaren hadden we een probleem en waren we een paar races verder voordat we een oplossing hadden. Nu hebben we een stabiele basis waar we dingen aan kunnen toevoegen."

In de race passeerde Hamilton alleen Oscar Piastri en Fernando Alonso. Een technisch probleem voorkwam een verdere opmars. "De batterij was een hele tijd dood. Op de rechte stukken kon ik daar dus geen gebruik van maken en zo verloor ik terrein op de McLarens. Het oplossen van dat probleem kostte zeker wel tien rondjes. Ik verloor daar minstens tien seconden mee", verklaart de 39-jarige coureur na de race. De problemen met de W15 waren daarna echter nog niet klaar: "De remmen raakten oververhit. Over het algemeen was de performance dus matig."

Nieuwe problemen

Vooral de remproblemen kwamen voor Hamilton en Mercedes als een verrassing, want tijdens de wintertests waren die er nog niet. "We wisten dus ook niet hoe we daar mee om moesten gaan. Het ging dus slechter dan dat we verwacht hadden", verzucht de coureur. Tot overmaat van ramp werkte ook het stoeltje niet mee. "Ik hoorde een klik en de linkerkant viel weg. Hij bewoog ook nog eens als ik aan het remmen was."

Was het dan allemaal kommer en kwel aan boord van de W15? Dat niet, laat Hamilton weten. "Ik kwam dichter bij de McLarens en voelde me tot het einde racey. Het gat was toen echter al zo groot, doordat ik in het begin veel had verloren. Jammer genoeg was dit het resultaat."