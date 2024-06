Bij Mercedes hebben ze sinds enkele weken de wind in de zeilen. De W15 leek aan het begin van het seizoen nog een stap achteruit in vergelijking met vorig jaar, maar sinds de introductie van de nieuwe voorvleugel in Monaco doet het team weer mee om de top-vijf plaatsen.

Het bewijs daarvoor werd zaterdagmiddag op het Circuit de Barcelona-Catalunya geleverd. Lewis Hamilton was de snelste in Q1 en in Q2 waren de twee Mercedessen (achter Max Verstappen) tweede en derde. In het derde en beslissende deel van de kwalificatie moesten de zilverpijlen niet alleen Verstappen, maar ook Lando Norris voor zich dulden. Hamilton eindigde uiteindelijk als derde met een marginale voorsprong van twee duizendsten op zijn teamgenoot George Russell.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

Hamilton was na afloop erg te spreken over de progressie die het team de laatste weken boekt. Hij begon zijn relaas overigens met een verspreking door te zeggen dat hij blij was om in Spanje op het podium te staan. Uiteraard worden de podiumplaatsen niet in de kwalificatie, maar pas in de race bepaald en dus herstelde Hamilton zich snel. "Ik ben enorm dankbaar dat ik in de top-drie sta. Het is een moeizaam jaar, maar we hebben keihard gewerkt in de fabriek en nu zien we dan eindelijk progressie en komen we dichter bij de mannen voor ons. Ik had niet gedacht dat we hier per se voor pole zouden kunnen vechten, maar hier en daar zagen we dat we er dichtbij zaten en daar ben ik dankbaar voor."

Hamilton weet zich zondagmiddag op de startgrid geflankeerd door teamgenoot Russell, die vierde was in de kwalificatie. "George heeft het fantastisch gedaan vandaag, dus ik hoop dat we morgen de twee auto's voor ons [die van Lando Norris en Max Verstappen] onder druk kunnen zetten."

"Beetje frustrerend"

Hamilton 'versloeg' Russell met slechts twee duizendsten en daar baalde die laatste wel even van. "Twee duizendsten is het grootste verschil dat ik in de laatste vier races ten opzichte van een andere coureur heb gehad", lachte Russell. "Dat is een beetje frustrerend, maar we moeten positief blijven. Als team zitten we er goed bij. Lando deed een uitstekende ronde en ik denk niet dat Lewis en ik een perfecte ronde hadden, dus het gat had kleiner kunnen zijn, maar niettemin: we staan derde en vierde, een prima uitgangspositie om morgen voor een overwinning te gaan."