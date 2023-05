Hamilton staat open voor IndyCar-test na zijn F1-carrière

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste jaar van zijn huidige contract bij Mercedes. Verwacht wordt dat de Brit en Mercedes er wel degelijk uit gaan komen en dat de zevenvoudig wereldkampioen op z’n minst nog een seizoen op de grid terug te vinden is. Dat houdt 38-jarige coureur uit Stevenage echter niet tegen om te flirten met andere raceactiviteiten buiten de Formule 1.

Hamilton heeft meerdere malen aangegeven niet happig te zijn op een fulltime zitje in een andere raceklasse. Op de vraag of hij zichzelf in een klasse als NASCAR ziet racen, net als F1-kampioenen Jenson Button en Kimi Raikonnen, antwoordt hij: “Een paar jaar geleden heb ik auto’s gewisseld met Tony Stewart [Drievoudig kampioen NASCAR Sprint Cup], waar ik erg van genoten heb. Ik zou het op een bepaald moment weleens willen proberen. Ik droom er niet per se van om in andere series te racen, maar ik ben groot fan van de racerij en andere sporten, dus ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te proberen. Het zijn geweldige ervaringen. Ik heb ook een keertje met Valentino Rossi gewisseld en op een MotoGP-motor gereden. Soms kijk ik wel eens naar IndyCar, het lijkt me fantastisch om ooit in zo’n auto te rijden. Ik zou dan graag in een auto uit een oudere generatie willen rijden, want ik ben geen fan ben van de huidige aeroscreen.”

Nieuw contract onderweg

Hoewel Hamilton al bezig is met zijn pensioen in te richten, wordt verwacht dat hij en Mercedes wederom een nieuw contract zullen tekenen. Lewis Hamilton benadrukt nog eens dat hij volledig gefocust is op Formule 1. “Ik ben niet van plan om op korte termijn te vertrekken”, zegt de Brit stellig. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een statusupdate gegeven over de contractonderhandelingen: “Het zijn zeker geen moeizame contractonderhandelingen. We moeten gewoon de tijdlijn vaststellen en een paar getallen invullen. Het proces is al in beweging gezet, e-mails worden heen en weer gestuurd. Uiteindelijk zetten we beiden onze handtekening eronder.”