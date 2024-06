Hij bespreekt zijn ervaring met het leiden van het team als niet-Italiaan en de voordelen en uitdagingen die dat met zich meebrengt. Hij praat over het belang van het beschermen van het team tegen externe factoren en het nemen van risico's om de prestaties te verbeteren. Vasseur gaat ook in op de rol van humor in het team en de motivatie en bijdrage van coureurs als Lewis Hamilton, die in 2025 naar de Scuderia komt. Hij benadrukt ook de noodzaak van goede relaties met rivaliserende teams en het belang van voortdurende verbetering om wereldkampioen te worden.

Luister hieronder naar de volledige podcast met voormalig Ferrari-ingenieur Rob Smedley en Roberto Chinchero van Motorsport.com Italië.