Vandaag 79 jaar geleden: de succesvolste vrouw in F1 wordt geboren

Maria Teresa de Filippis, Maserati 1 / 5 De Filippis was de eerste vrouwe die zich inschreef voor en meedeed aan een Formule 1-race. De Italiaanse reed in 1958 in haar eigen Maserati 250F de Grands Prix van België, Portugal en Italië. Haar beste resultaat: een niet onverdienstelijke tiende plaats op Spa-Francorchamps.

Lella Lombardi, March (met Vittorio Brambilla en Robin Herd) 2 / 5 Foto door: Motorsport Images Lombardi reed twaalf races, voor March en RAM. Haar beste resultaat behaalde ze in 1975 tijdens de Grand Prix van Spanje, waarin ze zesde werd. Normaal gesproken goed voor één WK-punt, maar door het inkorten van de race, wist Lombardi slechts een half punt te scoren.

Divina Galica, ShellSport Whiting Surtees 3 / 5 Foto door: Motorsport Images De Britse Divina Galica was een niet onverdienstelijke skiër, maar haar F1-carrière bleef beperkt tot een paar kwalificatiesessies. In 1976 verscheen ze in een verouderde Surtees aan de start van de Britse GP en een jaar later wist ze opnieuw geen potten te breken in een Hesketh.

Desiré Wilson, RAM 4 / 5 Wilson won in 1980 een race in de Britse Formula One Series, een reeks wedstrijden waaraan met verouderde F1-wagens werd deelgenomen. Haar zege trok de aandacht van RAM dat haar een kans gaf tijdens de officiële Britse Grand Prix, maar Wilson wist zich niet te kwalificeren.