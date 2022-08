Het circuit van Spa is afgelopen winter flink onder handen genomen om de omloop weer geschikt te krijgen voor motorraces. Zo zijn er nieuwe grindbakken aangelegd, zijn op een paar plekken de kerbstones aangepast en zijn verschillende bandenstapels anders gepositioneerd. Daarnaast is het gedeelte van Eau Rouge naar Raidillon volledig vernieuwd.

Een van de punten waar een geasfalteerde uitloopstrook vervangen is voor een grindbak, is de buitenkant van La Source. Max Verstappen verwacht dat de meeste coureurs hierdoor minder agressief zullen zijn bij de start, waar andere jaren nog wel eens iemand probeerde om van ver een flink aantal plaatsen goed te maken bij de eerste bocht.

“Daar wil je niet in belanden”, laat de regerend wereldkampioen, die vanwege een motorische gridpenalty vijftiende staat op de grid, met een glimlach weten aan onder andere Motorsport.com. “Het is niet een rallywagen waarmee we rijden, dus het zal zaak zijn om daar niet in terecht te komen.” Gevraagd of dat betekent dat de coureurs conservatiever bij de start zullen zijn dan voorheen: “Dat denk ik wel. Je kon dat tijdens de Formule 3-race ook al wel zien. Op de oude versie van het circuit gingen coureurs gewoon wijd om even verderop weer terug te komen op de baan. Omdat de baan dat toeliet. Maar nu kan dat niet meer, dus iedereen zal iets voorzichtiger zijn.”

Polesitter Carlos Sainz lijkt bij de eerste bocht in elk geval geen aanval te hoeven verwachten van Sergio Perez, die tweede staat op de grid. “Het laatste wat je wil is aan de leiding Eau Rouge ingaan, als er iemand heel dicht achter je zit”, wijst de Mexicaan op het feit dat daarna een erg lang recht stuk volgt. Er kan dus beter gewacht worden tot Les Combes. “Hopelijk kunnen we er het beste van maken”, zegt de Red Bull-coureur verder over de openingsronde van de Grand Prix. “Het doel is om een goede start te hebben en vroeg in de race de leiding van Carlos over te nemen.”

McLaren-coureur Lando Norris zou het ondertussen helemaal niet erg vinden als enkele coureurs in de eerste bocht uit de race zouden crashen. Op de vraag van Motorsport.com of coureurs zich meer zullen gedragen bij de start nu er grind ligt bij de eerste bocht, antwoordt de Brit, die net als Verstappen een gridstraf incasseert voor een motorwissel, lachend. “Ik sta achttiende, dus ik hoop van niet! Ik hoop dat iedereen crasht! Behalve Daniel dan. Je zou hier ook wel een paar crashes in F3 en F2 verwachten, maar vooralsnog is er niets gebeurd. Iedereen heeft zich netjes gedragen. En ik denk dat wij dat ook moeten kunnen. Maar je weet het nooit. We zullen zien.”

Video: Max Verstappen staat Viaplay te woord na de kwalificatie