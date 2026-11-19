Formule 1 GP van Las Vegas

LEGO onthult Speed Champions-sets voor alle F1-coureurs en teams van 2026

LEGO heeft de volgende fase van zijn Formule 1-partnership aangekondigd, met alle auto’s en coureurs van 2026 als Speed Champions-bouwsets en minifiguren

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 09:10

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LEGO Speed Champions

Foto: Filip Cleeren

Speelgoedgigant LEGO heeft aangekondigd dat het alle F1-auto's van 2026 en 22 coureurs als minifiguren gaat produceren, terwijl het in Las Vegas zijn nieuwste demonstratierace organiseert.

Na de samenwerking die in 2025 voor het eerst werd gelanceerd en dit jaar is uitgebreid, introduceert LEGO in maart 2027 een volledige reeks F1 Speed Champions, wat betekent dat elke auto en coureur van 2026 beschikbaar zullen zijn voor fans. De sets krijgen aanpasbare opties, zodat fans hun favoriete combinaties van coureur en team kunnen mixen en matchen.

Ferrari LEGO Speed Champions set

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer van LEGO, vond het cruciaal voor het merk om elke coureur beschikbaar te maken voor fans van de serie. "Formule 1-fans volgen niet alleen teams en auto's. Ze bouwen ongelooflijk sterke banden op met de coureurs", zei ze.

"Door alle 22 coureurs voor het eerst naar de wereld van LEGO-minifiguren te brengen, krijgen fans een speelse nieuwe manier om die persoonlijkheden, rivaliteiten en momenten op racedagen te vieren."

De sets zijn vanaf 1 maart volgend jaar verkrijgbaar, de pre-orders gaan nu open.

LEGO Speed Champions

Photo by: Filip Cleeren

Bij de presentatie in Las Vegas maakte LEGO ook bekend dat zijn LEGO-miniautorace terugkeert na het chaotische debuut tijdens de paraderonde op Silverstone. Eén auto per team neemt deel aan een race over één ronde tijdens de ceremonie voorafgaand aan de race op zaterdag, waarbij LEGO gedurende de evenementweek op sociale media de identiteit van de coureurs onthult.

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