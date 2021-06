Legendarische Jordan F1-auto van Michael Schumacher te koop

Voor de F1-liefhebber die goed in de slappe was zit: er staat op dit moment wel een heel speciale Formule 1-auto te koop. Het betreft de Jordan 191 met de beroemde 7Up-livery waarmee Michael Schumacher in 1991 in België reed tijdens zijn eerste kwalificatie.

Schumacher kon in België instappen bij Jordan doordat vaste coureur Bertrand Gachot tot een gevangenisstraf was veroordeeld voor het mishandelen van een taxichauffeur in Londen. De Duitser imponeerde door zich als zevende te kwalificeren op het circuit van Spa. De race was van korte duur: al in de eerste ronde viel hij uit door problemen met de koppeling. Het bleek de enige wedstrijd die de latere zevenvoudig wereldkampioen voor het team van Eddie Jordan zou rijden, want meteen hierna werd hij weggekaapt door Benetton, ondanks dat er een principe-akkoord lag om het seizoen bij de renstal van de Ier af te maken.

Schumacher gebruikte de Jordan 191 in kwestie overigens alleen in de kwalificatie op Spa-Francorchamps. Het was namelijk eigenlijk de auto van Andrea de Cesaris. De Italiaan gebruikte chassis 6 voor het eerst tijdens de Grand Prix van Hongarije. Ook in België begon De Cesaris met deze wagen aan het raceweekend, maar nadat Schumacher op de eerste dag meteen sneller was gegaan, besloot de coureur uit Rome, die bekend stond als Spa-specialist, over te stappen naar de reserve-auto. Een klein waterlek bij de auto van Schumacher zorgde er daarna voor dat de coureur uit Kerpen naar de wagen van De Cesaris wisselde voor de kwalificatie, waarin de debutant de zevende tijd op de klokken bracht. Hij schoof daarna nog een startplek naar voren doordat de tijden van Riccardo Patrese in de zaterdagse kwalificatie werden geschrapt, omdat zijn Williams niet over de verplichte achteruit beschikte.

De Cesaris ging voor de race terug naar zijn eigen auto. Hij startte als elfde en vocht zich tijdens de wedstrijd goed naar voren. Hij lag tweede en leek op weg naar leider in de race Ayrton Senna toen een paar ronden voor de finish de Ford HB V8-motor de geest gaf. Chassis 6 diende de rest van het Formule 1-seizoen als reservewagen.

De Jordan 191-6 werd na afloop van het kampioenschap verkocht aan de Belgische autoverzamelaar Jean Blatton. Die had de auto tot 2005 in zijn bezit. Daarna werd de auto verkocht aan Didier Siruge, die er een aantal keren mee racete in de Boss GP en er verschillende malen het festival van Goodwood mee bezocht. De auto is nog steeds functioneel en kwam dit jaar nog in actie tijdens het Historic Race Weekend op Donington Park. De Ford HB-motor is in onderhoud bij Langford Performance Engineering, hetzelfde bedrijf dat de krachtbronnen destijds bouwde voor Ford.

De auto wordt geleverd met startapparatuur, certificaat van echtheid, een door Schumacher gesigneerd schaalmodel en het oorspronkelijke stuur, dat op een display is geplaatst.

