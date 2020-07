Legendarische F1-constructeur Ron Tauranac (95) overleden

Tauranac werd geboren in 1925 in het Engelse Kent, maar emigreerde met zijn familie als kind naar Australië en zat zelfs even in de Australische luchtmacht als gevechtspiloot. Wagens waren echter zijn grote passie en samen met zijn broer bouwde hij auto's voor heuvelklimwedstrijden. In die scène liep hij Jack Brabham tegen het lief.

Tauranac stichtte in de jaren '60 samen met Jack het Brabham-team, wat twee wereldtitels Formule 1 zou opleveren in 1966 (Brabham) en 1967 (Denny Hulme). Hij was ook de man achter constructeur Ralt, een gevestigde waarde in de jaren '70 en '80 in onder meer de Formule 3, Formule 2 en Formula Atlantic. Jan Lammers werd in 1978 met een Ralt RT1-chassis Europees kampioen F3.

Tauranac verkocht Ralt in 1988 aan March, maar bleef in de autosport betrokken als consultant voor onder meer Honda en het Arrows Formule 1-team. Hij bracht de laatste decennia door in het Australische Queensland, waar hij vrijdagochtend op 95-jarige leeftijd overleed.

"Ron overleed op vrijdagochtend vreedzaam in zijn slaap, thuis aan de Sunshine Coast in Queensland", meldt zijn familie. "Hij was actief, gezond en onafhankelijk tot het einde, en voelde constant de nood om zijn volgende doel te bereiken."

"Zijn scherpe ingenieursbrein was altijd actief. Wanneer iemand hem vroeg wat zijn beste wagen was, zei hij altijd: 'de volgende'. Hij had een uitzonderlijk leven en we zijn bijzonder trots op wat hij heeft bereikt, maar ook diep triest door dit verlies."