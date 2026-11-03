Formule 1 GP van Mexico
Leclerc wijt clash in GP van Mexico aan lay-out van circuit, Vasseur oneens
De Ferrari-coureur raakte in de eerste ronde verwikkeld in een wiel-aan-wielgevecht met teamgenoot Lewis Hamilton, waardoor de Scuderia de overwinning verloor
Ed Hardy
Gepubliceerd: 3 nov 2026, 09:37
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Charles Leclerc wijt zijn botsing in de eerste ronde met Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton tijdens de Formule 1 Grand Prix van Mexico aan de lay-out van de baan - volgens hem had “een muur” bij bocht 4 het incident voorkomen.
De Scuderia liet zondag een eenvoudige zege op het Autodromo Hermanos Rodriguez liggen, nadat Hamilton vanaf pole position was gestart en Leclerc als derde, die snel de tweede plek van George Russell afpakte.
Leclerc viel Hamilton vervolgens aan de buitenkant van bocht 1 aan, in de hoop de inhaalactie aan de binnenkant van de daaropvolgende bocht af te ronden, maar de zevenvoudig wereldkampioen behield tijdelijk zijn positie.
Hij probeerde het opnieuw aan de buitenkant van bocht 4, maar beide coureurs remden te laat, waardoor Leclerc het gras op moest, bocht 5 afsneed en de leiding pakte, terwijl Max Verstappen Hamilton inhaalde.
De Monegask kreeg vervolgens een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij uiteindelijk terugviel naar de vierde plaats, terwijl een woedende Hamilton als tweede finishte achter Verstappen, met Kimi Antonelli als derde.
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“We hebben het er de hele donderdag tijdens de rijdersbriefing over gehad om te proberen te begrijpen op welke manier we daar een beslissing over moesten nemen”, zei Leclerc.
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
“Ik denk dat de conclusie van iedereen is dat we waarschijnlijk eerst de banen moeten aanpassen en ervoor moeten zorgen dat er geen plekken of circuits zijn waar je aan de binnenkant zulke grote risico's kunt nemen.
“Als er bij de uitgang van bocht 4 natuurlijk een muur had gestaan, dan hadden Lewis en ik het rempunt niet zo ver opgerekt.
“Dus ik denk dat er een aantal dingen zijn die we qua baan kunnen verbeteren om het eenvoudiger te maken, want anders is het heel ingewikkeld.”
Leclerc verwees naar de gebruikelijke chaos bij de start in Mexico, waarbij Verstappen en anderen vorig jaar in bocht 1 het gras op gingen. Daarom werd afgesproken dat er zwaardere straffen moesten worden uitgedeeld.
De stewards oordeelden daarom dat coureurs bij de start, en tijdens eventuele herstarts, zowel als aanvallend als verdedigend zouden worden beschouwd en standaardstraffen zouden krijgen als zij buiten de baan voordeel hadden behaald in bocht 1-3 en 4-6.
Leclerc denkt dat “de uiteindelijke oplossing is om een baan te hebben die je niet toestaat dat te doen” en dat werd enigszins herhaald door Ferrari-teambaas Fred Vasseur, die stelde dat de gevolgen “in Monaco erger waren geweest”.
Frederic Vasseur, Ferrari
Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Maar de Fransman is het niet met Leclerc eens dat de kenmerken van het circuit in Mexico de oorzaak waren van zijn fiasco in de eerste ronde. Hij is juist gefrustreerd dat Ferrari een derde zege van 2026 werd onthouden.
Hij zei: “De lay-out van de baan helpt zeker niet, want als je naar de afgelopen jaren kijkt, hebben we dit soort problemen gehad, maar het kan absoluut geen excuus zijn.
“Eerlijk gezegd ben ik een beetje gefrustreerd, omdat ik denk dat we de laatste paar evenementen qua prestaties een goede stap vooruit hebben gezet.
“We lagen eerste en tweede in bocht 4. Ik kan me de laatste inhaalactie in Mexico niet herinneren, misschien aan het einde van de jaren zeventig, en als je eerste en tweede ligt in bocht 4, dan stel je je niet voor dat je de race niet gaat winnen.
“Het is voor mij heel frustrerend, maar ik ben niet de belangrijkste. Ik denk dat het heel frustrerend is voor de 2.000 mensen die aan het project werken - en dit zal ik de tijd moeten geven om te verwerken!”
Aanvullende reporting door Ronald Vording
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