Leclerc verwacht emotionele terugkeer naar Spa

Fransman Hubert kwam vorig jaar in de hoofdrace van de Formule 2 om het leven bij een enorm ongeval op de Raidillon, waarbij hij in de flank werd aangereden door een andere wagen. De dood van Hubert hakte enorm in op de hele autosportgemeenschap en zeker op diens vrienden en generatiegenoten Charles Leclerc en Pierre Gasly.

Een dag later raapte Leclerc al zijn moed bij elkaar en pakte hij voor Ferrari zijn allereerste overwinning in de Formule 1, een zege die niet kon gevierd worden. "Het circuit van Spa-Francorchamps heeft een speciale plek in mijn hart. Dat is waar ik mijn eerste zege pakte, maar ook waar we vorig jaar onze vriend Anthoine verloren", liet Leclerc optekenen in de preview van Ferrari. "Het wordt heel moeilijk om terug te keren naar dat circuit en Anthoine zal het hele weekend in onze gedachten zijn."

AlphaTauri-man Gasly was ook erg goed bevriend met Hubert. "Naar België terugkeren wordt een triest moment, want het is net een jaar geleden dat Anthoine zijn leven verloor in dat verschrikkelijke ongeval in de F2", aldus Gasly. "Ik kende hem al van toen ik zeven jaar oud was in de karting, we zaten op dezelfde school van de Franse autosportbond. En daarna deelden we een appartement. Ik denk dat iedereen in de paddock aan hem zal denken."

Dat denkt ook het McLaren-duo Carlos Sainz en Lando Norris. "Bij onze terugkeer naar Spa zullen we zeker stilstaan om Anthoine te herdenken", stelde Sainz. "Hij was een jong talent dat te vroeg heen is gegaan en we zullen hem altijd blijven gedenken, zeker in Spa."

"De hele autosportgemeenschap was in diepe rouw door wat er is gebeurd", voegde Norris toe. "Hij zal er in onze gedachten weer bij zijn wanneer we er weer gaan racen."