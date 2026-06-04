Charles Leclerc benadrukt dat zijn recente contractverlenging bij Ferrari niet uitsluitend door emotie is ingegeven. Hoewel de Monegask al jarenlang openlijk spreekt over zijn liefde voor de Scuderia, speelde volgens hem ook een rationele afweging een belangrijke rol bij zijn beslissing om langer in Maranello te blijven.

In gesprek met Motorsport.com, kort nadat Ferrari zijn nieuwe verbintenis officieel bekendmaakte, legt Leclerc uit dat vertrouwen doorslaggevend was. "De belangrijkste factor is geloven in het project", zegt hij. "Mijn liefde voor Ferrari hoef ik niet meer in twijfel te trekken, maar daarnaast is er ook Fred Vasseur. We hebben een unieke relatie en ik heb er veel vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om Ferrari terug naar de top te brengen."

Volgens Leclerc ziet hij bovendien signalen die hem extra vertrouwen geven in de toekomst van het team. Hoewel Ferrari momenteel niet de maatstaf in de Formule 1 is, merkt hij binnen de fabriek in Maranello een vernieuwende mentaliteit op. "Ik zie veel innovatie. Er is een groep mensen die hard pusht en anders probeert te denken dan in het verleden. We hebben nieuwe oplossingen op de auto gezien en dat heeft mij nog meer overtuigd dat dit de plek is waar ik wil zijn."

De vriendschap tussen Vasseur en Leclerc gaat ver terug. "We hebben een unieke relatie en ik heb er veel vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om Ferrari terug naar de top te brengen." Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images

De 28-jarige coureur geeft aan dat hij nooit serieus naar alternatieven heeft gekeken, ondanks de onvermijdelijke interesse van andere topteams. "Er zijn natuurlijk gesprekken geweest, dat is normaal als je al zo lang in de paddock actief bent", aldus Leclerc. "Maar voor mij is altijd duidelijk geweest wat ik wilde doen."

Dat doel blijft onveranderd: wereldkampioen worden met Ferrari. "Ik heb altijd gezegd dat ik wil winnen. En wat ik écht wil, is winnen in het rood."

Leclerc rijdt sinds 2019 voor Ferrari en maakte daarvoor deel uit van de Ferrari Driver Academy. Die lange samenwerking heeft volgens hem geleid tot sterke persoonlijke banden binnen het team. "Na tien jaar heb ik relaties opgebouwd die veel voor me betekenen. Dat versterkt mijn motivatie om met deze mensen succes te behalen."

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Hoewel zijn nieuwe contract hem voor meerdere jaren aan Ferrari verbindt, wil Leclerc nog niet te ver vooruitkijken. Op de vraag hoe lang hij zichzelf nog in de Formule 1 ziet rijden, antwoordt hij lachend: "Als je het mij vandaag vraagt, zou ik zeggen dat ik doorga tot mijn 45e."

Voorlopig ligt de focus echter volledig op het heden. En met de Grand Prix van Monaco voor de deur heeft Leclerc alvast één wens uitgesproken. Mocht hij zondag winnen, dan weet hij al wie als eerste het havenwater in gaat: "Ik hoop vooral dat ik Fred ook de zee in kan gooien."