Leclerc: Goede start te danken aan filmdag op Mugello

Een miserabel seizoen van Ferrari bereikte een dieptepunt in Spa en Monza, waarin de wagens van Leclerc en Sebastian Vettel niet vooruit te branden waren. In Mugello, dat nooit eerder de Formule 1 ontving voor een Grand Prix, stond Leclerc er in de eerste training wel plots goed bij met een derde tijd.

Mugello moet een circuit zijn dat Ferrari beter ligt dan Spa en Monza, waar het gebrek aan vermogen de Scuderia extra parten speelde. Maar volgens Leclerc is er nog een andere reden voor de opleving, een filmdag op het Toscaanse circuit in juni. Die filmdag kon niet gebruikt worden om fatsoenlijk te testen, maar zo konden Leclerc en Ferrari alvast wel het circuit leren kennen en dit weekend sneller aan het echte werk beginnen.

"Het was positief en dat was eerlijk gezegd een kleine verrassing voor iedereen", aldus Leclerc, die in de tweede training tiende werd twee plaatsen voor Vettel. "Ik heb mijn mening erover. We hebben hier een filmdag gedaan en dat heeft ons geholpen om op dit circuit in het ritme te komen, des te meer omdat het voor iedereen een nieuwe baan is. Misschien heeft dat ons wat geholpen. In VT2 stonden we meer waar we hadden verwacht. Ik denk wel dat het allemaal dicht bij elkaar zit en dat we een stap vooruit kunnen zetten. Ik ben best optimistisch.

Vettel: Mooi circuit, maar auto lastig te besturen

Toch waren er in de tweede training spins voor zowel Leclerc en Vettel, wat weer verraadt dat de Ferrari SF1000, die ter ere van de 1000ste GP van Ferrari in donkerrood is gehuld, zich niet makkelijk laat temmen. "De wagen is weer lastig om te besturen. Ik denk dat we nog veel werk hebben om dat te verbeteren", zo concludeert Vettel. "Ik ben er nog niet blij mee, maar daar dienen vrijdagen voor. Ik denk dat we de wagen beter kunnen maken, maar dat wordt niet makkelijk want het is een moeilijk circuit om een goede balans op te vinden."

Over het circuit is de viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim, net als alle andere coureurs, wel zeer te spreken. "Het is een mooi circuit in een mooie omgeving, daar geniet je wel van", is de eerste indruk van Vettel. "Het is best zwaar voor de banden, dus je krijgt één goede ronde en daarna is het al een ander verhaal. Maar het is zeker een leuk circuit om op te rijden."

