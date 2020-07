Leclerc bekent schuld voor clash Vettel: "Liet team in de steek"

Na een povere kwalificatie begonnen Vettel en Leclerc beiden in de middenmoot. In het gedrum bij de start dook Leclerc binnendoor in een gat dat er niet was en haalde hij zo de achtervleugel van de auto van Vettel. Voor Vettel was het meteen einde oefening. Leclerc probeerde na een pitstop voor een nieuwe neus nog wel verder te rijden, maar had bij de aanrijding te veel schade aan de vloer opgelopen.

De schuld lag duidelijk bij Leclerc en daar wond de Monegask zelf nadien ook geen doekjes om. “Ik heb het gewoon slecht gedaan vandaag, ik heb mijn team in de steek gelaten”, reageerde Leclerc ronduit bij het Britse Sky Sports F1. "Je verontschuldigen volstaat niet op dit soort momenten, ik ben gewoon ontgoocheld in mezelf. Dit hadden we als team echt niet nodig. Alle inspanningen van het team kunnen de prullenbak in. Ik hoop dat ik hiervan leer en de volgende races sterker presteer."

Vettel reageerde gelaten op de tweede aanrijding tussen de teamgenoten in een tijdsbestek van vier wedstrijden. Ook in Brazilië ging het eind vorig jaar al een keer mis. "Ik was al met twee andere auto's aan het vechten en we gingen met z'n drieën de derde bocht in", legde Vettel uit. "Ik koos de binnenkant en was heel erg verrast dat Charles daar ook nog iets probeerde. Ik denk dat er geen ruimte was. Het is natuurlijk heel jammer en iets dat we moeten vermijden, maar ik kon er zelf niet veel aan doen. Ik probeerde het gewoon rustig aan te doen omdat het daar al heel druk was."

Door de vroege opgave voor beide wagens kan Ferrari maar weinig info verzamelen over de nieuwe voorvleugel, die het team speciaal voor deze race vroeger had klaargestoomd. "Dat is jammer", knikte Vettel. "Het was een bonus om die vleugels op hetzelfde circuit en in gelijkaardige omstandigheden te kunnen vergelijken. We hadden echt graag de race kunnen afleggen om te kijken hoe de auto nu is. Jammer genoeg zullen we daar nog geen antwoord op krijgen."

VIDEO: Bekijk hier de aanvaring tussen Vettel en Leclerc in de GP van Stiermarken