Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Leclerc over Ferrari-zorgen: 'We weten welke grens we niet moeten overschrijden'

Tegen de achtergrond van recente conflicten over teamdiscipline tussen de Ferrari-coureurs houdt Leclerc vol dat er bij de United States Grand Prix geen herhaling zal komen

Stuart Codling

Gepubliceerd: 25 okt 2026, 16:46

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Een van de gemene delers van het middenseizoen van Ferrari, naast het niet omzetten van snelheid in de trainingen naar de kwalificatie, is de neiging van zijn coureurs geweest om elkaar op de baan in de weg te zitten.

Vaker gebeurde dat doordat Charles Leclerc en Lewis Hamilton niet zo goed samenwerkten als ze hadden kunnen doen wanneer ze elkaar op de baan tegenkwamen terwijl ze op tegengestelde strategieën reden. Maar er zijn ook op directere wijze kansen op punten verloren gegaan, zoals toen Leclerc Hamilton in de openingsronde van de Grand Prix van Italië de grindbak in stuurde.

Leclerc en Hamilton kwalificeerden zich als vierde en vijfde voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas (COTA), een baan waar de eerste bocht – een scherpe linkerbocht boven op de heuvel – een berucht knelpunt is. Vorig jaar kwamen twee van de hoofdrolspelers in het kampioenschap, Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren, daar bij de start van de sprintrace met elkaar in aanraking, waardoor titelrivaal Max Verstappen vrij baan kreeg naar de zege.

De vierde en vijfde plaats betekent dat de Ferrari-coureurs niet direct naast elkaar op de grid staan, maar ze staan nog altijd dicht genoeg bij elkaar om verstrikt te raken wanneer het veld zich in de openingsronde richting bocht 1 perst. Motorsport.com heeft begrepen dat teambaas Frederic Vasseur na het incident in de GP van Italië privégesprekken tussen de twee coureurs heeft gevoerd om de lucht te klaren. Maar Leclerc hield na de kwalificatie in Austin vol dat er geen specifieke regels zijn vastgelegd voor wat er in bocht 1 van COTA gebeurt.

“Nee, we weten welke grens we niet moeten overschrijden”, zei hij.

“En nogmaals, ik denk dat er dit jaar een paar momenten zijn geweest waarop ik die heb overschreden, Lewis die heeft overschreden, en dat willen we niet zien – dus dat is duidelijk.”

Er zijn eigenlijk meerdere parallellen tussen het incident in bocht 1 op Monza tussen Leclerc en Hamilton, en het McLaren-drama op COTA vorig seizoen. In beide gevallen ging het om een verspreid veld dat werd samengeperst tot wat in feite één racelijn richting de volgende bocht is, en om een van de coureurs die een assertieve cut-back uitvoerde om die lijn op te eisen alsof de andere coureur er niet was.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

In het geval van Piastri was hij iets te ver doorgeschoten in de bocht en probeerde hij het verlies te beperken, maar tijdens de cut-back werd hij geraakt door de Sauber van Nico Hulkenberg, waardoor hij spinde en Norris raakte. Wat in de context van het incident echter telde, was dat hij zichzelf in een gevaarlijke positie had gebracht gezien de aanstaande komst van andere auto's in de ruimte die hij probeerde op te eisen.

Het akkefietje op Monza was minder schadelijk voor Ferrari, aangezien beide auto's konden doorgaan. Maar het werd ingeleid doordat Hamilton zijn auto zo positioneerde dat Leclerc geen andere keuze had dan de bocht af te staan, waarna Leclerc ervoor koos dat niet te doen, maar Hamilton in plaats daarvan over de buitenste kerbstone te sturen.

Het was een kwestie van koppigheid aan beide kanten, maar Hamilton liet zich het luidst horen als de gekrenkte partij, wat Vasseurs taak om de situatie te ontmijnen lastiger maakte. Vasseur bekritiseert teampersoneel nooit in het openbaar, maar twee weken geleden in Singapore waren er tekenen van frustratie in zijn houding, waar Hamilton een opdracht om tijdens een virtual safety car-periode binnen te komen negeerde omdat hij daarmee voor de rest van de race achter Leclerc vast zou komen te zitten. In plaats daarvan wachtte hij op een nieuwe neutralisatie die hem mogelijk de kans op een goedkope pitstop had kunnen geven – maar die kwam er nooit.

Wat de interne stemming in het Ferrari-kamp nu ook is, dit is geen circuit waar teamtactiek waarschijnlijk een rol gaat spelen, zelfs niet als de coureurs bereid zijn samen te werken. In Singapore kun je samenwerken om de auto's achter je af te remmen, maar dat is op de opener opzet van COTA niet mogelijk.

Zowel Leclerc als Hamilton maakt mathematisch nog kans op het kampioenschap, maar Leclercs kansen zijn kleiner. In hoeverre zullen ze samenwerken voor het gemeenschappelijke belang? Leclerc sloot het niet uit, maar liet zich niet vastpinnen.

“Het [teamwork] is altijd belangrijk”, zei hij.

“Ik denk niet dat je op een baan als deze iets zoals in Singapore kunt doen door een ander team af te remmen of wat dan ook. Maar uiteraard is uit elkaars buurt blijven altijd goed, waar we ook zijn.”

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- Het Motorsport.com-team

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