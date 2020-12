Leclerc stelt zichzelf teleur tijdens Q3 in Abu Dhabi

Het zag er voor Leclerc en Ferrari rooskleurig uit, net zoals tijdens een knappe kwalificatie vorige week in Sakhir. In Q1 slaagde de Monegask erin om de derde tijd op de klokken te brengen, achter beide Mercedessen en voor de uiteindelijk polesitter Max Verstappen. Leclerc bracht een gridstraf van drie plaatsen mee na zijn aanrijding bij de start in Sakhir, maar leek toch nog aanspraak te maken op een redelijke startplek, zeker toen hij erin slaagde om zich op mediumbanden te plaatsen voor Q3.

In die finale shoot-out ging het echter niet zo goed als gehoopt voor de snelste van de twee Ferrari-mannen. Leclerc was twee tienden trager dan zijn eigen tijd in Q1 en was daardoor slechts negende. Hij zal met inbegrip van zijn gridstraf dus als twaalfde moeten vertrekken. "Ik ben ontgoocheld omdat ik dacht dat we wat meer in petto hadden voor Q3, maar dat was dus niet zo", vertelde Leclerc na afloop aan Motorsport.com. "We hadden het in Q3 veel lastiger met de bandentemperatuur om een of andere reden. Ik slaagde er niet in om ze koel te houden aan het einde van de ronde. Dat heeft ons heel wat tijd gekost."

Dat hij Q3 heeft gehaald op mediumbanden, een tactiek die doorgaans beter is voor een eenstopstrategie maar vaak enkel is weggelegd voor de snelste wagens, stemt Leclerc dan wel weer tevreden. "Gelukkig lukte het in Q2 wel, want zo kunnen we op onze verkozen bandensoort starten. Op de softs zou het een stuk moeilijker zijn geweest, want dan had ik een voordeel gehad voor twee ronden, maar daarna slijten ze erg snel."

Leclerc racet dit weekend trouwens met een speciaal helmontwerp ter ere van zijn teamgenoot Sebastian Vettel, die Ferrari deze winter verlaat. Leclerc rijdt met het vertrouwde witte ontwerp van de Duitser, maar dan met een band in de kleuren van Monaco en 'Danke Seb' op de bovenkant. Ondanks hun aanvaringen op het circuit nemen Leclerc en Vettel dus toch op een respectvolle en positieve manier afscheid als teamgenoten.