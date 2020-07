Leclerc moet vrezen voor gridstraf na povere kwalificatie

Leclerc strandde al in Q2 en kwam in de kletsnatte kwalificatie niet verder dan een elfde tijd. Het geeft bovenal aan dat de Scuderia nog steeds spartelt, in de Oostenrijkse regen zelfs letterlijk en figuurlijk. Nu moet Leclerc zelfs vrezen voor een gridstraf.

Leclerc moet zich bij de stewards verantwoorden voor twee mogelijke vergrijpen. Allereerst is hij na de code rood - veroorzaakt door Antonio Giovinazzi - niet meteen teruggekeerd naar de pitstraat. In plaats van de pits op te zoeken, maakte hij eerst zijn vliegende ronde af en dat is tegen de regels. "Op het moment dat de signalen [van een rode vlag] worden gegeven, moeten alle coureurs meteen snelheid minder en langzaam terugkeren naar de pitstraat." Kimi Raikkonen moet zich voor hetzelfde vergrijp melden bij de wedstrijdleiding.

Daarnaast zou Leclerc Daniil Kvyat ook nog hebben gehinderd tijdens het tweede bedrijf van de kwalificatie. In de laatste sector, meer precies tussen de bochten negen en tien, zou hij de Rus in de weg hebben gereden. Ook daarvoor moet Leclerc zich vanaf 18.00 uur verantwoorden. Naast Leclerc en Raikkonen moet trouwens ook de onfortuinlijke Sergio Perez zich melden. De Mexicaan zou niet voldoende van zijn gas zijn gegaan in bocht drie nadat daar tijdens Q1 met gele vlaggen werd gezwaaid. De Racing Point-coureur stelde sowieso teleur met een zeventiende tijd in de kwalificatie.