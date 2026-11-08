Formule 1 GP van Brazilië

Leclerc krijgt straf voor aanvaring met Lawson; ook Antonelli en Bearman bestraft na F1 GP Brazilië

Charles Leclerc zakt van de zevende naar de achtste plaats in de einduitslag van de F1 GP van Brazilië door een straf na afloop van de race

Haydn Cobb

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 21:59

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Charles Leclerc, Ferrari, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Charles Leclerc heeft na de Formule 1 Grand Prix van Brazilië een tijdstraf van vijf seconden gekregen voor zijn aanvaring met Liam Lawson, waardoor de Ferrari-coureur in de einduitslag terugviel naar de achtste plaats.

De Monegask vocht in ronde 69 van de race in São Paulo met de Racing Bulls-coureur om de zevende plaats, toen het tweetal elkaar raakte bij het ingaan van Juncao, bocht 12. Beiden konden echter doorrijden en de race uitrijden.

Door de aanvaring kon Leclerc wel de zevende plaats van Lawson overnemen, maar het incident werd na de race onderzocht tijdens een hoorzitting.

Na met beide coureurs te hebben gesproken en de beelden en data te hebben beoordeeld, bepaalden de FIA-stewards dat Leclerc schuld had en gaven zij hem een tijdstraf van vijf seconden, waardoor de Ferrari-coureur in de einduitslag achter zijn rivaal en op de achtste plaats terechtkwam.

De FIA-stewards accepteerden dat het contact licht was en plaatsvond in natte omstandigheden. Dat was voldoende verzachtende omstandigheid om de straf op 5 seconden te houden en niet op een mogelijke straf van 10 seconden.

Passages van de FIA-stewards: “Hoewel het contact licht was en auto 30 daarna voor kon blijven, stelde de coureur van auto 30 dat het contact de velg linksachter van zijn auto beschadigde en auto 16 ook in staat stelde om op de baan dichter bij hem te komen en hem vervolgens uiteindelijk 5 bochten later in te halen. Bovendien had auto 30 volgens de Richtlijnen voor rijstandaarden recht op de bocht en was het aan auto 16 om de nodige maatregelen te nemen om een botsing te voorkomen.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“De coureur van auto 16 stelde dat het om licht contact ging zonder duidelijk sportief gevolg.

“Hoewel we erkennen dat het contact licht was, concluderen we na bestudering van het gevecht op de baan tussen de twee auto's dat auto 16 door het contact dichter bij auto 30 kon komen en hem daarna kon inhalen. Het contact bracht auto 30 duidelijk uit balans en stelde auto 16 in staat om langszij te komen, terwijl die auto vóór het contact verder weg zat. Dit was een duidelijk sportief gevolg.

“Als verzachtende omstandigheid zijn de natte omstandigheden in combinatie met de aard van het contact (d.w.z. licht) meegewogen bij het opleggen van een tijdstraf van 5 seconden in plaats van een tijdstraf van 10 seconden.”

Antonelli en Bearman ook bestraft voor unsafe releases bij pitstops

De nieuwe F1-wereldkampioen Kimi Antonelli kreeg na de GP van Brazilië ook een tijdstraf van vijf seconden voor een unsafe release bij een pitstop.

De Italiaan werd na zijn laatste pitstop van de race vrijgelaten in het pad van de aanstormende Franco Colapinto. Ondanks zijn poging om uit te wijken werd dit als onveilig beoordeeld en werd er dan ook een tijdstraf van vijf seconden uitgedeeld.

Maar omdat Antonelli met meer dan 20 seconden voorsprong op Oscar Piastri finishte, die direct achter hem op de baan reed, verandert dit niets aan zijn uiteindelijke klassering als vijfde – terwijl Mercedes het F1-constructeurskampioenschap van dit jaar veiligstelde.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Bij een afzonderlijk incident, waarbij ook Leclerc betrokken was, kreeg Oliver Bearman na de race een tijdstraf van vijf seconden voor een unsafe release bij een pitstop. De Haas F1-coureur werd vrijgelaten in het pad van de Ferrari-coureur, waardoor Leclerc in de pitstraat moest inhouden.

De straf heeft ook voor Bearman geen gevolgen, aangezien hij als 17e finishte en één ronde voorsprong had op Sergio Perez op de 18e plaats.

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