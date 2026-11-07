Formule 1 GP van Brazilië

Leclerc: Ferrari traag op rechte stukken, bochtengevoel 'een van slechtste van seizoen'

Leclerc reageert op een lastige vrijdag voor Ferrari in Brazilië

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 10:40

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Charles Leclerc heeft zijn Ferrari SF-26 na de trainingen op vrijdag voor de Grand Prix van Brazilië in de Formule 1 omschreven als traag op de rechte stukken en met een verschrikkelijk gevoel in de bochten.

Lewis Hamilton en Leclerc waren respectievelijk de zesde en zevende snelste in VT2, 0,45 seconde en 0,72 seconde langzamer dan snelste man Kimi Antonelli in zijn Silver Arrow. Dat is ongebruikelijk vergeleken met het typische vrijdagtempo van de Scuderia.

“Het was een heel, heel moeilijke vrijdag”, zei Leclerc, die zijn auto in VT1 afstond aan Ferrari-protegé Dino Beganovic en in VT2 werd gehinderd door de uit de Ferrari Driver Academy voortgekomen Rafael Camara.

“Het gevoel in de auto was gewoon heel slecht, dus we hebben veel werk te doen – en waarschijnlijk meer dan tijdens andere weekenden – om de auto van vandaag op morgen behoorlijk te veranderen. Het voelde gewoon best vreemd, op een bepaalde manier. Er moeten veel veranderingen worden doorgevoerd.

“We verloren zeker op de rechte stukken, maar de auto voelde in de bochten waarschijnlijk als een van de slechtste vrijdagen van het seizoen. Er valt dus veel te vinden in de bochten, meer dan op de rechte stukken, waar we weten dat we een tekort hebben. Maar normaal gesproken zijn we heel snel in de bochten en vandaag was dat niet het geval.”

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Toen hem werd gevraagd of aanpassingen aan de afstelling de SF-26 weer in het juiste werkvenster konden krijgen, of dat Ferrari een onverwacht moeilijk weekend tegemoet ging, antwoordde Leclerc: “Nou, ik heb het antwoord nog niet. Ik heb behoorlijk veel ideeën over wat er veranderd moet worden en ik denk dat er richting morgen aanzienlijke veranderingen zullen komen.

“Of dat genoeg zal zijn… de problemen die we vandaag hadden waren behoorlijk groot, maar er is geen reden waarom we het op een circuit als dit zoveel moeilijker zouden hebben. We moeten dus een oplossing vinden.”

Teambaas Fred Vasseur gaf toe dat er “een paar problemen” waren en dat er “veel werk” wacht, maar was optimistischer dan Leclerc over de kansen van Ferrari in de rest van het weekend.

“Veel te doen aan de balans”, zei de Fransman. “De coureurs waren niet tevreden. Charles heeft vanochtend geen VT1 gereden. We hadden vandaag een paar problemen en veel werk om morgen voor te bereiden. Daarbovenop is de weersverwachting voor morgen en zondag zozo, wat betekent dat we op alle omstandigheden voorbereid moeten zijn. Maar ik ben niet minder optimistisch dan vorige week.”

Gevraagd naar Leclercs radioberichten over mogelijke motorproblemen, verduidelijkte Vasseur: “Een paar keer hadden we in de ronden een probleem met de inzet van het elektrisch vermogen. We moeten alles fijn afstellen. In zijn snelste ronde verloor hij een paar tienden op een recht stuk.

“Ik zou zeggen dat het geen drama is, het zorgt er vooral voor dat jullie je op pagina één [van de tijdenlijst] richten, maar wij doen dat niet. We weten dat we veel aan de balans moeten doen. De balans was niet goed, niet geweldig. Het asfalt is het tegenovergestelde van een week geleden. Dat zorgt voor veel werk en een verschil ten opzichte van vorige week.”

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Het belangrijkste onderwerp rond Ferrari is echter de nieuwste aanvaring tussen de coureurs in de eerste ronde van de Grand Prix van Mexico geweest, die hen de overwinning kan hebben gekost.

Donderdagavond vond er een vergadering plaats om de zaken recht te zetten, maar toen Leclerc ernaar werd gevraagd, hield hij zich op de vlakte.

“Het was echt goed om gewoon alles met z’n allen te bespreken”, zei de Monegask. “Voor mij is het natuurlijk een beetje een gekke week geweest, en dan in positieve zin, omdat ik voor het eerst vader ben geworden. We hadden dus niet per se tijd om te praten.

“Praten gaat altijd over wat er nog over is of welke frustratie er nog over is, en dat was nodig. Nu voelt het voor mij volledig afgehandeld en ik denk niet dat we er in de toekomst nog te veel over moeten praten.”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Leclerc: Ferrari traag op rechte stukken, bochtengevoel 'een van slechtste van seizoen'



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



20 min



Leclerc: Ferrari traag op rechte stukken, bochtengevoel 'een van slechtste van seizoen'





Ralf Schumacher kraakt F1-kansen van Colton Herta: "Hij verstookt alleen maar brandstof"



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



24 min



Ralf Schumacher kraakt F1-kansen van Colton Herta: "Hij verstookt alleen maar brandstof"





Racing Bulls-teambaas begrijpt frustratie over uitblijven rijdersbesluit



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



2 u



Racing Bulls-teambaas begrijpt frustratie over uitblijven rijdersbesluit





Waarom brak Max Verstappen de F1-training in Brazilië eerder af? Red Bull legt uit



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



12 u



Waarom brak Max Verstappen de F1-training in Brazilië eerder af? Red Bull legt uit

Vorig artikel Ralf Schumacher kraakt F1-kansen van Colton Herta: "Hij verstookt alleen maar brandstof"

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Benjamin Vinel





F1 GP Brazilië: Norris snelste in VT1, Herta haalt superlicentie



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



18 u



F1 GP Brazilië: Norris snelste in VT1, Herta haalt superlicentie





Rosberg vergelijkt Ferrari-aanvaringen met eigen Mercedes-rivaliteit: 'Instructies zijn niet duidelijk genoeg'



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



20 u



Rosberg vergelijkt Ferrari-aanvaringen met eigen Mercedes-rivaliteit: 'Instructies zijn niet duidelijk genoeg'





On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 6 m



On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis

Meer van

Charles Leclerc





Vasseur over Ferrari-overleg na Mexico: “We faalden, dus moesten we reageren”



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



16 u



Vasseur over Ferrari-overleg na Mexico: “We faalden, dus moesten we reageren”





Ferrari voor cruciaal overleg in Brazilië over spanning tussen Hamilton en Leclerc



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



23 u



Ferrari voor cruciaal overleg in Brazilië over spanning tussen Hamilton en Leclerc





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Ferrari





Waarom Toto Wolff de clash bij Ferrari als "déjà vu" ziet en escalatie soms nodig acht



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



14 u



Waarom Toto Wolff de clash bij Ferrari als "déjà vu" ziet en escalatie soms nodig acht





Ferrari: afschaffen BoP moet 'einddoel' zijn van WEC Hypercar-reglement 2030



WEC



WEC



Bahrein



19 u



Ferrari: afschaffen BoP moet 'einddoel' zijn van WEC Hypercar-reglement 2030





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



14 d



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 1 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



7 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer