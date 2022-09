Charles Leclerc begint zondag als favoriet voor de winst van de Grand Prix van Italië. De Ferrari-coureur pakte zaterdag de pole-position op Monza, terwijl concurrenten als Max Verstappen (P7) en Carlos Sainz (P18) wegens een motorwissel worden teruggezet op de startopstelling.

In 2019 was Leclerc al eens de beste op Monza. Dat was zijn tweede zege in de Formule 1, een week nadat hij in België zijn eerste overwinning in de koningsklasse van de autosport had gescoord. Die laatste was een emotionele triomf voor Leclerc, omdat in hetzelfde weekend zijn goede vriend Anthoine Hubert verongelukte in de Formule 2-race op Spa-Francorchamps.

Leclerc verwacht niet dat zijn ervaring van het winnen in Italië in 2019 hem zondag gaat helpen. “De ervaring die ik vanaf 2019 tot nu heb opgedaan zal me denk ik meer helpen dan de zege uit 2019”, aldus Leclerc. “Toen was ik een heel andere rijder. Destijds had ik het heel lastig in veel races, terwijl ik me nu in een veel betere positie bevind. Dus in 2019 ging ik de wedstrijd niet met heel veel vertrouwen in.”

“Dit jaar is het beter”, vervolgt Leclerc. “Eerlijk gezegd voelden de runs met veel brandstof in de auto heel goed. Het wordt zeker niet gemakkelijk en Max zal ontzettend snel zijn. Hij zal zich terugvechten, maar ik weet zeker dat we kunnen slagen.”

Video: Charles Leclerc na de kwalificatie op Monza