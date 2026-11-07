Formule 1 GP van Brazilië

Lawson baalt ondanks derde startplek van kwalificatiefout in São Paulo

De Racing Bulls-coureur kwalificeerde zich als vijfde in Sao Paulo en start als derde dankzij straffen voor andere coureurs – toch was hij nog steeds ontevreden met het resultaat

Oleg Karpov

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 22:34

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Liam Lawson denkt dat hij genoeg snelheid had om in São Paulo een startplek op de eerste startrij te veroveren, maar baalt van zijn eigen "fout" in de kwalificatie, waardoor hij vanaf P3 moet starten.

De Nieuw-Zeelander schitterde in de natte kwalificatie, waarin hij opnieuw Q3 haalde – en vervolgens met coureurs van de topteams om de voorste posities streed. In het laatste deel van de sessie was hij een van de eersten op de baan, alleen achter Fernando Alonso – en in de beginfase behoorde hij tot de snelsten.

Omdat er tegen het einde van de sessie meer regen aankwam, was het belangrijk voor de coureurs om vroeg ronden neer te zetten, en Lawsons eerste poging leverde hem uiteindelijk de derde startplek op. Toch denkt hij dat hij hoger had kunnen staan en mogelijk vóór Kimi Antonelli, die zich als derde kwalificeerde – als hij op zijn outlap maar een groter gat naar Alonso had gelaten.

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"Ik denk dat je het als coureur wilt maximaliseren en ik heb het gevoel dat ons dat vandaag net niet is gelukt", vertelde hij na de sessie aan Sky Sports. "We zitten vanaf het begin in een heel goede positie. Natuurlijk hebben we geluk met de pitstraat, omdat we verder naar achteren zitten dan de topteams. Dus ik ging de baan op en toen kwam ik in de eerste ronde te dicht achter Fernando terecht en moest ik de tweede afbreken.

"En daarna kon ik er niet echt het maximale uit halen."

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lawson was in de uitslag van de kwalificatie 0,226 seconde langzamer dan Antonelli – en het verslaan van de pas gekroonde wereldkampioen was voor de Nieuw-Zeelander genoeg geweest om een startplek op de eerste startrij te bemachtigen, aangezien George Russell, die in de kwalificatie de tweede tijd reed, eerder in het weekend een motorstraf had gekregen.

Toen hem werd gevraagd of hij geloofde dat een kwalificatie op de eerste startrij mogelijk was, antwoordde Lawson: "Ik bedoel, als coureur ga ik ja zeggen, maar natuurlijk weet je het nooit. En natuurlijk kwam de regen naar beneden. Dus tegen de tijd dat ik aan het einde van de ronde kwam... Je weet het nooit.

"Ik weet niet wanneer iedereen de ronde reed. Maar ja, gezien het feit dat we één ronde hadden, denk ik dat we het goed hebben gedaan."

Toch schuift hij na zijn vijfde tijd dankzij de straffen voor Russell en Charles Leclerc twee posities naar voren op de startopstelling.

"Het is nog steeds een goede plek om te starten", zei hij tegen de media. "Natuurlijk neem ik de plekken die je cadeau krijgt altijd aan, maar als coureur wil je ook altijd het maximale eruit halen.

"Ik denk dat het hier hoe dan ook een zware race wordt. Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat het volledig droog wordt. Maar ik denk dat we in alle omstandigheden een snelle auto hebben."

De Nieuw-Zeelander, die dit jaar indruk blijft maken, heeft nog altijd geen contract bij het team voor volgend seizoen.

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