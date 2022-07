Overheid Saudi-Arabië investeert fors in Aston Martin

Aston Martin Lagonda Holdings staat al jaren onder financiële hoogspanning vanwege druk op de markt en een dalende aandelenprijs. CEO Tobias Moers werd om die reden in mei vervangen door Amedeo Felisa, die voorheen bij Ferrari werkte. Het bedrijf heeft nu plannen bekendgemaakt voor “aandelenfinanciering en strategische investering” van het overheidsinvesteringsfonds (PIF) van Saudi-Arabië.

PIF is ook eigenaar van Aston Martin F1-sponsor Aramco, waar het team recent een deal mee sloot. Het fonds investeert in grote bedrijven zoals Boeing, Disney, CitiCorp, Facebook, BP, Uber, Tesla, Nintendo en Total. In de zomer van vorig jaar werd PIF ook al een grote investeerder in de McLaren Group. Ook dat bedrijf verkeerde in financiële problemen. PIF bezit daarnaast voetbalclub Newcastle United en heeft ook de controversiële LIV Golf-organisatie in beheer.

In aanvulling op de huidige investeerders, waaronder Mercedes-Benz, gaat Aston Martin in totaal zo’n 769 miljoen euro verzamelen. Met een aandeel van 17 procent is PIF de tweede grootste investeerder in Aston Martin. Het consortium rond Stroll heeft na de komst van PIF een eigendom van 18,3 procent, Mercedes-Benz heeft ook een deel van de aandelen afgestaan en is nu nog voor 9,7 procent eigenaar van Aston. Er waren volgens Aston Martin meerdere gegadigden om een investering te doen. De Geely Group, de Chinese eigenaar van merken als Volvo, Proton en Lotus, werd geweigerd.

“Dit is een game changer voor Aston Martin. Met de strategische plannen die we hebben kunnen we onze potentiële groei op de lange termijn sneller benutten”, zegt Lawrence Stroll. “Het verandert onze balans, de liquiditeit en de cashflow. We kunnen hiermee grote stappen zetten naar een duurzame toekomst en daarmee kunnen we onze aandeelhouders ook meer waarde bieden. Met het nieuwe team, onder leiding van Amedeo Felisa, hebben we de juiste mensen op de plek om op de lange termijn een mooie toekomst op te bouwen voor Aston Martin.”

Aston Martin heeft sinds vorig jaar een eigen team in de Formule 1, volgens Stroll is dat van groot belang: “Het was het begin van een nieuw hoofdstuk voor dit iconische Britse merk.”