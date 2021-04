Stroll gooit circuit Mont-Tremblant in de verkoop

Het circuit in de provincie Quebec was twee keer gastheer van de Formule 1, in 1968 en 1970. De winnaars in die jaren waren Denny Hulme (foto) en Jacky Ickx.

Denny Hulme, McLaren

De Grand Prix van Canada wordt sinds 1961 gehouden en vond in de beginjaren meestal plaats op Mosport Park met dus twee uitstapjes naar Mont-Tremblant. Vanaf 1971 nam Mosport Park het stokje weer over en vanaf 1978 vindt de Canadese Grand Prix steevast plaats in Montreal, op het Circuit Gilles Villeneuve (tot 1982 Circuit Île Notre-Dame genaamd).

Stroll kocht Mont-Tremblant in 2000 en heeft de glooiende omloop sindsdien ingrijpend gemoderniseerd om het in overeenstemming te brengen met de huidige FIA-normen. Zo zijn er onder andere een nieuwe toren voor de tijdwaarneming en wedstrijdleiding en medische faciliteiten aan het complex toegevoegd.

In de aanbesteding valt te lezen dat het 4,26 kilometer lange circuit "volledig operationeel" is het "verdere mogelijkheden tot ontwikkeling" biedt. Volgens Le Guide de l'Auto raamt de plaatselijke overheid de waarde van het terrein van in totaal zo'n 123 hectare, op 8,5 miljoen Amerikaanse dollar. De omwonenden zouden vrezen dat het circuit plaats zal moeten maken voor nieuwe woningen. Tot 15 april aanstaande kan er op het circuit worden geboden.