Mekies: Tsunoda moet aan de bak na overtuigende rentree Lawson

Nieuw-Zeelander Liam Lawson deed afgelopen raceweekend in Austin voor het eerst in een jaar weer mee aan een Formule 1-race. Was hij vorig jaar bij AlphaTauri nog slechts invaller voor de geblesseerde Daniel Ricciardo, dit jaar neemt hij bij het tot RB omgedoopte team definitief het stoeltje over van de Australiër. Samen met Yuki Tsunoda (en Sergio Pérez) moet hij knokken voor het stoeltje naast Max Verstappen, volgend jaar bij Red Bull Racing.

In Lawson heeft Tsunoda een geduchte concurrent voor dat plekje bij Red Bull. Zijn optreden in de vijf races die hij in 2024 mocht rijden was al voorbeeldig, en afgelopen weekend in Austin bewees hij opnieuw zijn waarde. Lawson werd zaterdag derde in Q1 van de kwalificatie en was op het einde van die kwalificatie sneller dan Tsunoda. Hij moest de Grand Prix vervolgens na een motorwissel vanaf de negentiende plaats starten, maar reed op indrukwekkende wijze naar de negende plaats en een puntenfinish, terwijl Tsunoda buiten de punten eindigde.

RB-teambaas Laurent Mekies roemde het optreden van Lawson. "Het is een indrukwekkend weekend. We zijn heel erg blij voor hem, want je komt er niet met geluk, je komt er niet met talent alleen", vertelde Mekies aan Motorsport.com. "Je denkt terug aan het hele jaar dat hij met de engineers bezig is geweest, met het bekijken van de onboards en data, de uren in de simulator, de zeer weinige gelegenheden om daadwerkelijk met de auto te rijden. Hij was er zeker 100 procent klaar voor om in de auto te springen, dus goed gedaan."

"Het was al een megastatement in Q1, we dachten dat dat het statement van het weekend zou kunnen zijn. Maar dan een foutloze race, het juiste tempo. Veel meer kun je eerlijk gezegd niet vragen. Het is zo ongeveer de perfecte start."

Liam Lawson, RB F1 Team VCARB 01, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Esteban Ocon, Alpine A524 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Geen schroom

Lawson kende geen schroom bij zijn rentree en vocht tijdens de sprintrace op zaterdag een mooi en agressief duel uit met Fernando Alonso. Tot plezier, maar ook verbazing van Mekies. "Hij dacht niet te veel na en verdedigde zijn posities gewoon op de juiste manier – dat is wat je wilt zien bij dit soort jongens. Hij heeft niet alleen al een jaar geen race gereden, maar ook nog nooit hier in Austin."

Het optreden van Lawson leek ook Tsunoda te prikkelen. Die was op P10 gestart en reageerde behoorlijk geïrriteerd op de boordradio toen hij na de pitstops opeens zag dat Lawson door een overcut voor hem lag. Op de vraag of hij de frustratie van Tsunoda begreep, antwoordde Mekies: "Natuurlijk. Een overcut gebeurt niet elke dag. Het is duidelijk dat de omgekeerde strategie heel goed werkte – zeker voor Liam, maar ook voor [Williams-coureur Franco] Colapinto. Ze namen wat risico met hun strategie."

"Het is natuurlijk een beslissing die makkelijker te maken is als je achteraan start, maar het werkte bijzonder goed", vervolgde de Franse teambaas van RB. "De race was frustrerend voor Yuki omdat hij veel tijd in het verkeer doorbracht. En het is altijd moeilijk als je op een bepaald moment achtste ligt en je uiteindelijk buiten de punten eindigt."

Tsunoda aan de bak

Tsunoda zit in zijn vierde seizoen bij en is met Lawson toe aan zijn vierde teamgenoot. Na het vertrek van Pierre Gasly eind 2022, kreeg de Japanner Nyck de Vries naast zich en vervolgens Ricciardo. Die twee versloeg hij met gemak, maar met Lawson lijkt hij een geduchte uitdager te hebben. "Het is absoluut een kans voor hem om een nieuw niveau te bereiken", aldus Mekies. "Dit is precies wat we willen, twee teamgenoten die elkaar pushen. De een gaat sneller in deze bocht, de ander gaat sneller in die andere bocht en ze zijn allebei in staat om zeer consistente ronden neer te zetten."

