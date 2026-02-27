Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1

Mekies: "Rol Max Verstappen bij Red Bull gaat veel verder dan alleen rijden"

In een exclusief interview met Motorsport.com geeft Red Bull F1-teambaas Laurent Mekies een kijkje achter de schermen in Max Verstappens leiderschapsrol binnen het team.

Laurens Stade Roberto Chinchero
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing

Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Laurent Mekies en Max Verstappen vormden meteen een sterke samenwerking toen de Fransman afgelopen zomer Christian Horner opvolgde als teambaas van Red Bull. Mekies' technisch gerichte aanpak wordt gezien als een factor in de ommekeer van het team halverwege het seizoen.

In gesprek met Motorsport.com, aan de vooravond van opnieuw een cruciaal seizoen voor Red Bull – met het debuut van de allereerste in eigen huis ontwikkelde krachtbronnen onder de gloednieuwe reglementen van 2026 – benadrukt Mekies dat Verstappens rol binnen het team uit Milton Keynes nauwelijks kan worden overschat.

"[Het is] fantastisch", straalt Mekies. "Max belichaamt de autosport in elke betekenis van het woord, er is geen enkel detail dat hij over het hoofd ziet. Wat hij achter het stuur doet is voor iedereen zichtbaar, maar van binnenuit kun je zijn buitengewone technische gevoeligheid en zijn volledige begrip van deze sport waarderen – iets wat, vermoed ik, voortkomt uit het feit dat hij er zijn hele leven in is ondergedompeld."

"Hij heeft een grenzeloze visie; zijn rol gaat veel verder dan alleen rijden. Hij is een echte drijvende kracht voor iedereen die aan het project werkt en speelt een cruciale rol in het geheel. Hij is bij elk aspect betrokken – wanneer we risico's nemen, wanneer we tegenslagen moeten verwerken, bij elke beslissing. In een reglementswijziging die zo radicaal is als deze, is hij van enorme toegevoegde waarde."

Laurent Mekies stelt dat Verstappens rol bij Red Bull veel verder gaat dan alleen het rijden.

Laurent Mekies stelt dat Verstappens rol bij Red Bull veel verder gaat dan alleen het rijden.

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Onder de indruk van Hadjar

Verstappen krijgt dit jaar opnieuw een nieuwe teamgenoot in de persoon van de 21-jarige Isack Hadjar, die promotie heeft gemaakt na een indrukwekkend debuutseizoen bij zusterteam Racing Bulls, de Brits-Italiaanse renstal die eerder werd geleid door Mekies.

Na jaren waarin de tweede auto ondermaats presteerde, is Red Bull erop gebrand dat beide wagens vrijuit punten kunnen scoren. Tot nu toe is Mekies onder de indruk van wat hij bij hun hereniging van de tweedejaarscoureur heeft gezien.

"Tot nu toe heeft hij alles op de juiste manier gedaan en de juiste houding getoond op het gebied van inzet en persoonlijkheid", zegt Mekies over zijn landgenoot. "Hij is meteen naar Engeland verhuisd, hij is elke twee dagen op het hoofdkwartier in Milton Keynes en hij leeft in nauw contact met het team. Tussen de twee tests in Sakhir is hij teruggekeerd naar de simulator; hij laat niets liggen."

Lees meer:

Hoewel Red Bulls krachtbronnen alle verwachtingen hebben overtroffen wat betreft prestaties en betrouwbaarheid, verwacht Mekies nog steeds dat het team het tijdperk van 2026 zal beginnen achter Mercedes, Ferrari en Red Bull.

"We zijn ons er allemaal van bewust dat we, zelfs met een uitzonderlijk uitgangspunt, het opnemen tegen reuzen uit de autosport met een enorme ervaring", waarschuwt hij. "We hebben de eerste berg beklommen, maar er ligt er nog een voor ons. We zijn hier om te vechten, op dit moment nog een beetje achter de andere drie topteams, maar klaar om alles te geven om hen bij te halen."

Bekijk meer