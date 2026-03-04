Overslaan naar hoofdinhoud

Mekies: "Red Bull heeft berg te beklimmen met eigen F1-power unit"

Red Bull Racing racet dit weekend in Australië voor het eerst met een zelf ontwikkelde power unit. Teambaas Laurent Mekies is zich ervan bewust dat zijn formatie voor een enorme uitdaging staat.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Voor Red Bull Racing begint in 2026 een nieuw tijdperk. Niet langer is de energiedrankengigant alleen een Formule 1-team, maar ook verschijnt de formatie dit jaar voor het eerst met een eigen krachtbron op de baan. Het belooft dit weekend dus spannend te worden voor Red Bull, dat tijdens de Grand Prix van Australië voor het eerst gaat racen met de zelf ontwikkelde power unit.

Meer over Red Bull Racing:

"Melbourne is een mijlpaal voor het team, want het markeert het debuut van de RB22, onze eerste auto die volgens deze nieuwe reglementen is gebouwd en – heel belangrijk – de eerste keer dat de Red Bull Ford Powertrains DM-01 onder raceomstandigheden in actie komt. Het is het resultaat van een enorme hoeveelheid werk, toewijding en geloof van iedereen die bij het project betrokken is", blikt Red Bull-teambaas Laurent Mekies vooruit op het openingsweekend van het nieuwe F1-seizoen.

De Fransman beseft ook dat de uitdaging groot is voor Red Bull. "We weten dat er een berg te beklimmen is: een competitieve power unit vanaf nul ontwikkelen is een van de grootste uitdagingen in onze sport. Maar het is een uitdaging die we samen hebben omarmd. Dit weekend is tot nu toe de grootste stap in die reis."

Mekies beschikt bij Red Bull opnieuw over Max Verstappen als kopman. Wel heeft de Nederlander een nieuwe teamgenoot aan zijn zijde gekregen. Liam Lawson werd vorig jaar na twee races al te licht bevonden en dat gold aan het einde van het seizoen ook voor Yuki Tsunoda. Zijn plaats is ingenomen door Isack Hadjar, die zin heeft om aan zijn nieuwe uitdaging te beginnen. 

Isack Hadjar kijkt uit naar zijn eerste F1-race aan de zijde van Max Verstappen.

Isack Hadjar kijkt uit naar zijn eerste F1-race aan de zijde van Max Verstappen.

Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Ik kijk ernaar uit om naar Melbourne te gaan en mijn eerste raceweekend als Red Bull-coureur te beginnen. Het is een bijzonder moment voor mij en iets waar ik al lange tijd naartoe heb gewerkt", stelt Hadjar, die na slechts één seizoen bij Racing Bulls al promotie heeft gekregen naar de hoofdmacht van Red Bull. Hij heeft in ieder geval een duidelijk doel voor het eerste raceweekend.

"De voorbereiding in de winter was intens, maar Albert Park is een geweldig circuit en ik voel me er klaar voor. Het doel dit weekend is om onder raceomstandigheden vertrouwen op te bouwen met de nieuwe reglementen, nauw samen te werken met het team en vanaf de eerste sessie alles uit de auto te halen om ons goed voor te bereiden op het seizoen."

