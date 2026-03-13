Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Mekies reageert op Max Verstappen: "Groot verschil verrast ons niet"

Voor Laurent Mekies en Red Bull Racing komt het niet als een verrassing dat Mercedes en Ferrari momenteel sterker zijn. De Franse teambaas weet dat zijn team zich op alle fronten moet verbeteren.

Bewerkt:
Laurent Mekies, Red Bull Racing teambaas

Foto door: Mark Thompson / Getty Images

In de Grand Prix van Australië knokte Max Verstappen zich van een twintigste startpositie naar de zesde plaats aan de finish. Dat resultaat leek wat hoop te geven dat er meer mogelijk was geweest met een betere startpositie, maar zelf oordeelde hij dat dit niet het geval was. In de donderdagse persconferentie voor de GP van China liet hij optekenen dat de vijfde plaats momenteel het hoogst haalbare is voor Red Bull Racing.

Mercedes en Ferrari waren in Melbourne een maatje te groot en dat was vrijdag in Shanghai wederom het geval. Voor Red Bull-teambaas Laurent Mekies kwam dat niet als een verrassing, zo liet hij weten toen hem in de persconferentie voor teambazen gevraagd werd naar de uitspraken van Verstappen.

"Wat betreft de inschatting van Max: dat sluit aan bij wat we na de wintertests hebben gezegd. We hadden het gevoel dat we ongeveer het vierde team waren. In Melbourne was het misschien zelfs iets beter dan dat. Maar het gat naar Ferrari en Mercedes is aanzienlijk", zei Mekies, die ook benadrukte dat Red Bull zich op diverse vlakken moet verbeteren om de strijd met de twee sterkste teams aan te gaan.

De strijd om de vijfde plaats bleek het maximaal haalbare voor Red Bull in Australië.

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Waarschijnlijk zit de helft van dat verschil op de rechte stukken en de andere helft in de bochten. Er is niet één specifiek gebied dat we moeten verbeteren. Het is een verbetering over de hele linie. Dat is geen verrassing. Dit wordt een ontwikkelingsstrijd en ook een leerproces. Er is dus niet één specifiek punt dat we kunnen aanwijzen als het verschil met de concurrentie; het zal een gezamenlijke inspanning van alle afdelingen vergen."

Voorsprong Mercedes niet verrassend

Waar Ferrari vooral qua racepace een goede indruk maakte in Australië, was het tempo van Mercedes over één ronde en in de race ijzersterk. Met name het verschil in de kwalificatie was groot, want polesitter George Russell had ruim acht tienden voorsprong op Isack Hadjar op de derde positie. Een grote verrassing was dit echter niet voor Mekies, die zich ook nog geen zorgen maakte.

"Ik weet niet of 'zorgen' het juiste woord is. Het gat is groot, daar bestaat geen twijfel over. Het kwam ook niet echt als een verrassing. Naarmate de wintertest vorderde, verwachtten we eigenlijk al dat ze erg sterk zouden zijn, ook al was dat tijdens de test zelf niet meteen zichtbaar. Dus dat het verschil groot is, verrast ons niet", aldus Mekies.

"Tegelijkertijd verwachten we dat het seizoen heel lang wordt en dat het ontwikkelingstempo veel hoger zal liggen dan in het verleden. Natuurlijk is het altijd moeilijk om een seconde goed te maken, omdat zij zich ook zullen blijven verbeteren. Maar niemand geeft hier op. Dit is simpelweg de strijd waarin we zitten."

Lees meer:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Vorig artikel Waarom Ferrari al na VT1 in China stopte met 'macarena-achtervleugel'

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Meer van
Max Verstappen

Meer van
Red Bull Racing

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Bekijk meer