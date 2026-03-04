Mekies: F1-coureurs kunnen "meer dan voorheen" het verschil maken

De nieuwe generatie Formule 1-auto’s heeft in de paddock al de nodige discussie losgemaakt. Onder anderen Red Bull Racing-coureur Max Verstappen uitte zich kritisch over het karakter van de wagens en de vele systemen die een deel van het pure racen overnemen. Zijn teambaas Laurent Mekies kan zich vinden in de kritiek van de Nederlander, maar hij verwacht niet dat de rol van de coureur kleiner wordt — integendeel zelfs.

"Meer dan voorheen", antwoordt Mekies in een exclusief gesprek met Motorsport.com op de vraag of coureurs ook in 2026 nog steeds het verschil kunnen maken. Hij wijst daarbij op twee belangrijke factoren. Allereerst zijn de nieuwe auto’s langzamer in de bochten en sneller op de rechte stukken. Dat betekent dat een groter deel van de rondetijd wordt doorgebracht in bochten — precies daar waar talent en gevoel het verschil maken. "De grip-gelimiteerde tijd is hoger dan vorig jaar", legt hij uit. "Dat geeft de coureur meer ruimte om zijn talent te laten spreken."

Daar komt bij dat de techniek een stuk complexer is dan voorheen. Vooral op het vlak van energiebeheer wordt meer gevraagd van de rijder, iets dat Verstappen juist tegen de borst stuit. Mekies kijkt er iets anders tegenaan. Volgens hem zal het een uitdaging worden om het maximale potentieel uit het pakket te halen, maar heeft dat ook zijn voordelen. "De interactie tussen aandrijflijn, batterijgebruik en strategische keuzes maakt het werk in de cockpit intensiever. De coureur in de cockpit kan meer dan in het vorige seizoen het verschil maken."

Formule 1 overgereguleerd?

Naast de discussie onder coureurs over techniek en de vele nieuwe systemen en knoppen op het stuur, leeft bij de F1-teams ook de vraag of de huidige reglementen niet al te veel grijze gebieden bevatten. De FIA heeft met een klein team van knappe koppen een set zeer ingewikkelde regels bedacht, waar elf teams met honderden ingenieurs gaten in proberen te schieten. Elk team komt vervolgens met een 'eigen' interpretatie van de regels om vervolgens de interpretatie van andere teams in twijfel te trekken. Dat leidt weer tot protesten en aanpassingen. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of er niet een machtsonevenwicht bestaat tussen de autosportbond en de teams.

Mekies nuanceert dat beeld. "Hoe beperkender de regels, hoe meer grijze gebieden je blootlegt", zegt de Fransman. "Een opener reglement zou het aantal interpretatiegeschillen kunnen verminderen, maar dat brengt weer andere risico’s met zich mee. Zo kan meer vrijheid leiden tot hogere kosten — iets wat direct botst met het budgetplafond — en mogelijk tot grotere verschillen op de grid."

Volgens Mekies draait het uiteindelijk niet om het aantal ingenieurs bij de FIA ten opzichte van de teams, maar om de aard van de regelgeving zelf. "Je moet alleen verbieden wat je daadwerkelijk kunt controleren", stelt hij. Daarmee pleit hij impliciet voor een pragmatische benadering: duidelijke regels, maar met realistische handhaafbaarheid.