Formule 1 GP van Las Vegas

Laurent Mekies: Emoties onder controle houden levert Isack Hadjar rondetijd op

Laurent Mekies zegt dat Isack Hadjar die zijn emoties onder controle houdt, "rondetijd" vrijmaakt na een doorbraakrace in Las Vegas

Rahaan Mazumder Ronald Vording

Gepubliceerd: 25 nov 2026, 08:20

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Isack Hadjar bleef met lege handen achter na de Grand Prix van Las Vegas 2026. Een defecte voorvleugel in ronde 26 en een tijdstraf van 10 seconden na de race voor een vergrijp achter de safety car wierpen hem terug naar de vijftiende plaats, maar Red Bull-teambaas Laurent Mekies zag op de Strip vooral iets veel hoopgevenders.

Hadjar had zich als vierde gekwalificeerd en reed in ronde 9 even aan de leiding tijdens een vroege een-twee met latere winnaar Max Verstappen. De 22-jarige kreeg veel lof van Mekies, die ziet dat Hadjars groeiende emotionele rust zich nu rechtstreeks vertaalt in snelheid.

Mekies kreeg na de race de vraag voorgelegd naar de onbevangen aanpak die Hadjar liet zien, nadat hij donderdag had gezegd dat hij in het jacht op een zege in de laatste drie races "niets te verliezen" had. De teambaas prees zowel zijn snelheid als zijn tactische discipline.

"Hij deed het eerlijk gezegd heel erg goed", zei Mekies. "Hij reed daar op eigen kracht. Hij reed daar omdat hij de snelheid had. Hij reed daar omdat hij de verdedigende en aanvallende manoeuvres heel goed begreep, en dat is voor ons de best mogelijke situatie. En hij begreep het ook goed toen we hem vroegen om de gevechten voor later te bewaren en zich erop te richten dat hij niet werd ingehaald door de mannen achter hem."

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Mekies wees op opeenvolgende doorbraakweekenden, waaronder de Grand Prix van Sao Paulo twee weken eerder. Daar liet Hadjar de aanstormende Verstappen voorbij voor de tweede plaats, waarna hij zijn derde podium van 2026 veiligstelde. Voor Mekies is het bewijs van gestage groei. "Hij stond P4 op de grid, reed P1, P2 op de baan", merkte Mekies op. "Afgelopen weekend pakten we P2 en P3 en moesten we de auto’s van positie laten wisselen. Dus dat is goed nieuws."

Rust in de cockpit levert snelheid op

Die rust is een duidelijke verandering voor een coureur wiens vurige temperament eerder in zijn eerste seizoen bij het hoofdteam de aandacht trok, van felle radiogesprekken tijdens een moeizame podiumrace in Monaco in juni tot een FIA-waarschuwing in Austin vorige maand na een frustrerende botsing met Alex Albon in de training. Volgens Mekies levert een koeler hoofd prestaties op aan beide kanten van de pitmuur.

"Isack is een heel intelligent persoon, en voor ons als niet-coureurs is het heel moeilijk om in te schatten waar coureurs mee moeten omgaan bij het beheersen van hun emoties als ze in de auto zitten", legde Mekies uit.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Hij heeft dat ingezien. Hij weet heel goed dat hij rondetijd in de auto wint als hij die emoties beter beheerst, en ook buiten de auto rondetijd wint door de kwaliteit van de communicatie met zijn engineers.

"Zoals je al aangaf, heeft hij in de laatste twee, drie races heel grote stappen gezet. En we zien nog meer potentieel voor de toekomst. Hij communiceert dus steeds beter met zijn engineers. En hij voert het beter uit wanneer hij zijn emoties onder controle kan houden."

Red Bull gaf toe dat ze Hadjar excuses verschuldigd was voor het plotseling bezwijken van de vleugel. Tegelijkertijd gaven de stewards hem een tijdstraf van 10 seconden omdat hij achter de safety car ongeveer 100 kilometer per uur langzamer reed om een gat te creëren voor een dubbele pitstop met Verstappen. Las Vegas leverde daardoor weinig op voor zijn totaal van 122 punten en achtste plaats.

Toch kan Hadjars scherpere uitvoering doorslaggevend blijken. Red Bull verdedigt richting Qatar en Abu Dhabi een voorsprong van negen punten op McLaren in de strijd om de derde plaats bij de constructeurs: 440 tegen 431.

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- Het Motorsport.com-team

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