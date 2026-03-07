Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 GP van Australië

Mekies begrijpt frustraties Verstappen over "imperfecte" Red Bull RB22

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft tekst en uitleg gegeven bij de crash van Max Verstappen in de kwalificatie van de Grand Prix van Australië.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Laurent Mekies, Red Bull Racing

Laurent Mekies, Red Bull Racing

Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Max Verstappen was aan het begin van Q1 de baan opgegaan. Tegen het einde van het rechte stuk blokkeerde vanuit het niets opeens zijn achterwielen met als gevolg dat hij hard van de baan en in de bandenstapel vloog.

Lees ook:

Laurent Mekies bekeek de crash in de garage van Red Bull Racing. "Het zag er heel plotseling en heftig uit op tv. Jullie hebben het gezien, net als wij, en op de data zag het er ook zo uit. We moeten er diep induiken om precies te begrijpen wat er is gebeurd", aldus de Fransman voor de camera van Sky Deutschland. "Maar het leek zeker geen natuurlijk verlies van controle. Dus we gaan er goed naar kijken. Het belangrijkste is dat Max in orde is. Dat is nu het belangrijkste. En dan hebben we alle data om te analyseren en ik weet zeker dat we het dan volledig zullen begrijpen."

Medisch onderzoek

Verstappen greep na de crash even naar zijn hand en liet die bij het medisch centrum onderzoeken. Een scan wees uit dat er niets was gebroken, maar dat neemt niet weg dat de viervoudig wereldkampioen flink baalde. Niet zozeer van de crash zelf, als wel van de nieuwe generatie F1-auto's in het algemeen. Tijdens de kwalificatie bleek eens te meer dat de rijeigenschappen van de nieuwe auto's op zijn zachtst gezegd niet om over naar huis te schrijven zijn.

Lees meer:

Mekies stak deels de hand in eigen boezem. Hij is van mening dat Red Bull een beter te rijden RB22 kan afleveren. "We zitten nog zo vroeg in de ontwikkelingsfase van deze auto's dat niets perfect is: het chassis is niet perfect, de aandrijflijn is niet perfect, de afstelling is niet perfect", somde de teambaas op. "Er speelt dus nog van alles. En zoals we al zeiden, we gaan precies analyseren wat er is gebeurd. Maar het is volkomen terecht om te zeggen dat we nog heel ver verwijderd zijn van de situatie van vorig jaar, toen de auto's veel dichter bij het optimum zaten."

Ondanks die constatering bleef Mekies positief. "Maar - aan de andere kant - dit is ook wat dit seizoen zo interessant gaat maken: hoe we ons allemaal ontwikkelen, hoe we de grote stappen die voor ons liggen, doorlopen. Het is een enorme uitdaging, maar we zijn er heel positief over, juist omdat het zo'n enorme uitdaging is. En natuurlijk begrijpen we de frustratie van de coureurs volledig, want het is op dit moment een erg imperfect product. Maar Formule 1 is Formule 1, we maken dit soort imperfecties normaal gesproken mee en uiteindelijk lukt het ons om de auto sneller te maken. Dus laten we eens kijken hoeveel vooruitgang we boeken met deze reglementen. We houden van dit soort technische uitdagingen."

Complimenten voor Hadjar

Dat de RB22 potentie heeft, bewees Isack Hadjar. De Franse coureur kwalificeerde zich bij zijn debuut voor Red Bull op de derde plaats, achter de beide Mercedessen en dat stemde Mekies meer dan tevreden. "Om hier te komen en de auto op P3 te zetten is een ongelooflijke prestatie. Met al het werk dat hij heeft verricht om het seizoen goed te beginnen en zich op de juiste manier in het team te integreren, is dit een heel goed uitgangspunt, hij mag trots zijn. Het is natuurlijk pas de zaterdag voor de eerste race, maar als we hem zondag op deze positie kunnen houden, heeft hij opnieuw laten zien dat snelheid niet het probleem is."

Isack Hadjar kwalificeerde zich op P3.

Isack Hadjar kwalificeerde zich op P3.

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

