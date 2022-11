Formule 1 beleeft ‘launch party’ voor Las Vegas Grand Prix

Met vier races achter de rug in oktober en een double-header in Brazilië en Abu Dhabi in het vooruitzicht is de Formule 1 bezig aan een drukke periode. Dat weerhield onder meer Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Perez en Alexander Albon er niet van om dit weekend een bezoekje te brengen aan Las Vegas, waar zaterdagavond (lokale tijd) een ‘launch party’ werd gehouden.

Eerder dit jaar werd bekend dat de Formule 1 in 2023 een derde Grand Prix in de Verenigde Staten krijgt: Las Vegas werd toegevoegd aan de kalender, waarvan Austin en Miami al sinds respectievelijk 2012 en 2022 deel uitmaken. De race in de gokstad vindt plaats op zaterdag 18 november 2023 en begint om 22.00 uur lokale tijd.

Dit weekend, ruim een jaar voor het evenement, vond de ‘launch party’ plaats op de wereldberoemde Strip en dat leverde mooie beelden op. Motorsport.com maakt een overzicht aan de hand van posts op social media.