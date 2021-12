Latifi: "Het was nooit mijn bedoeling om het WK te beïnvloeden"

Tot de crash van Latifi was het een gelopen race voor Max Verstappen. De Nederlander lag meer dan elf seconden achter de Mercedes van titelrivaal Lewis Hamilton. Maar Latifi verloor de controle over zijn bolide in bocht 14 en tikte met de achterkant van de Williams de vangrail aan. De safety car verscheen op de baan en uiteindelijk volgde er een krankzinnige slotronde op het Yas Marina Circuit. Verstappen haalde Hamilton in en won zowel de wedstrijd als het kampioenschap.

Daarmee heeft Latifi meegeschreven aan een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse en internationale autosportgeschiedenis. De Williams-coureur benadrukt dat hij die hoofdrol liever niet had gehad. In de ronde van zijn crash had Latifi het flink aan de stok met Haas-coureur Mick Schumacher. De twee vlogen zij aan zij over het asfalt. Al knokkend ging de 26-jarige Canadees eraf in de negende bocht, waardoor hij met vuile banden kwam te zitten. "We waren enorm aan het worstelen met de grip in de bochten daarna, vooral op de plek waar ik er uiteindelijk af ging", herinnert de Williams-rijder zich. "Het hele weekend had ik al wat moeite met die bocht. Nu had ik ook nog eens vuile banden en zat in vuile lucht. En toen maakte ik een fout."

Latifi, die zaterdag pas voor de tweede keer dit seizoen sneller was in de kwalificatie dan teammaat George Russell, had niet in de gaten wat zich vooraan het veld precies afspeelde tussen Hamilton en Verstappen. "Ik was mij niet bewust van de situatie. Natuurlijk was het nooit mijn bedoeling om die, per ongeluk, te beïnvloeden. Maar ik maakte een fout die me mijn eigen race kostte."

De situatie deed denken aan de beslissing van het Formule 1-kampioenschap in 2008. Toen was het Timo Glock die in de allesbepalende Grand Prix van Brazilië met slicks op een natte baan bleef rijden, waardoor Hamilton hem in de laatste ronde kon inhalen en zijn eerste wereldtitel opeiste. "Het was nooit mijn bedoeling", zegt Latifi nog maar eens. "Ik kan alleen maar mijn verontschuldigingen aanbieden voor het feit dat ik het WK heb beïnvloed door een kans te bieden. Maar nogmaals, ik maakte gewoon een fout."

Protest Mercedes

Saillant detail is dat zijn Williams was voorzien van een Mercedes-motor. Het fabrieksteam van het Duitse merk zag na de tik van Latifi tegen de muur Verstappen er met de rijderstitel vandoor gaan. Dat de wedstrijdleiding het veld met nog een ronde te gaan losliet en daarvoor de achterliggers tussen Hamilton en Verstappen had weggehaald, kon Mercedes niet verkroppen. Stampvoetend werd er protest ingediend bij de stewards. Michael Masi had de doorkomst van de voorlaatste ronde als einduitslag moeten nemen, stelde Mercedes. Daarmee zou de titel voor Hamilton zijn.

Het protest werd zondagavond afgewezen. Volgens Masi hebben de teams in het verleden afgesproken dat finishen achter een safety car niet gewenst is. Mercedes kan nog tot donderdagavond in beroep gaan bij de FIA.

Latifi is in het WK op de zeventiende plaats geëindigd met zeven punten. Hij scoorde onder meer een zevende plek in de Grand Prix Hongarije, de eerste punten van Williams in twee jaar tijd. Ook volgend jaar rijdt Latifi voor de Britse renstal.