Las Vegas GP hoopt 'rugzaktoeristen' te trekken met 'goedkope' kaarten

De Formule 1 keerde vorig jaar na een afwezigheid van ruim veertig jaar terug naar Las Vegas voor een race over The Strip die uiteindelijk werd gewonnen door Max Verstappen. Hoewel de nachtrace spectaculaire beelden opleverde, was er veel kritiek op de ticketprijzen. Losse kaartjes waren niet te koop en de pakketprijzen begonnen bij zo’n duizend dollar voor alleen de training op donderdag. De prijzen gingen in aanloop naar het evenement weliswaar naar beneden, maar de weerstand en het poenerige imago bleef.

Max Verstappen in Las Vegas

Racepromotor Renee Wilm, CEO van Las Vegas Grand Prix Incorporated (LVGP), geeft toe dat de keuze om de prijzen hoog te houden, geen gelukkige was en dat er lessen zijn getrokken uit de race van vorig seizoen. Tijdens een optreden in een bijprogramma van de Grand Prix van Miami werd Wilm gevraagd wat voor haar de belangrijkste les was die LVGP van de eerste race in Las Vegas had geleerd.

"We wilden graag de lat hoog leggen wat betreft de fanervaring en het sportieve aspect. We waren dan ook enorm trots dat het een fantastische race was. Maar ik denk dat een van de belangrijkste lessen voor ons de betrokkenheid van de fans is geweest. We leunden erg zwaar op de high-end, VIP hospitality buiten de paddock", legde Wilm in Miami uit. "Dat deden we op basis van de lessen die we van de eerste race in Miami hadden geleerd. Helaas leidde dat ertoe dat een groot deel van onze fans zich geen ticket kon veroorloven om op het circuit te zijn, en dat is niet iets wat we willen."

Rugzaktoeristen

De race-organisatie gaat het dit jaar dan ook anders aanpakken. "We hebben een compleet nieuwe opzet gemaakt en we hebben ongeveer tienduizend extra, veel betaalbaardere kaartjes toegevoegd. Sommige zijn meer gericht op entertainment, andere dichter bij de paddock. En we hebben veel lager geprijsde tickets in de Flamingo Zone, zodat ook 'rugzaktoeristen' echt van het evenement kunnen genieten."

Op de website van LVGP zijn inmiddels al tickets te verkrijgen voor de race eind november. Prijzen beginnen bij 150 dollar, met de duurste hospitality-pakketten vanaf 12.500 dollar.