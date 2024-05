Las Vegas GP komt met goedkopere tickets voor editie van 2024

In gesprek met de JA on F1 podcast op autosport.com erkende Las Vegas GP CEO Renee Wilm dat er goedkopere tickets moeten komen om het evenement toegankelijker te maken. “We hebben ons productaanbod dit jaar significant veranderd. We hebben veel meer algemene toegangskaarten gecreëerd met verschillende thema’s”, zegt ze. “De tickets bij de Sphere zijn gefocust op talent. We hebben een geweldige line-up aan talent: het wordt drie dagen feest. Als je een ticket hebt voor het evenement, kun je deze concerten bijwonen. Daarnaast is er een nieuwe Flamingo-zone. Dat is ons goedkoopste ticket, en bevat ook zitplaatsen voor de fans. Die kaarten zijn significant goedkoper dan vorig jaar. En er komt een derde zone voor algemene toegang, dichter bij de Grand Prix Plaza. Hier kunnen fans voor een veel lager bedrag genieten van de race. We hebben geleerd dat we ons aanbod echt moeten uitbreiden om deze nieuwe fans te trekken. Een op de twee fans in Amerika is pas in de afgelopen vijf jaar de sport gaan volgen.”

Uitdagingen

De race in Las Vegas stond in 2023 voor het eerst op de Formule 1-kalender. Wilm was als CEO verantwoordelijk voor het succes, al waren er ook heel wat obstakels te overwinnen. De race vond binnen achttien maanden na de eerste aankondiging al plaats. Lokale bewoners klaagden over de afgesloten wegen, de tickets waren zeer aan de prijs en werden niet allemaal verkocht, en tijdens de training kwam een putdeksel los die enorme schade aanrichtte aan de Ferrari van Carlos Sainz. Succes was er ook. Volgens de lokale autoriteiten was de economische impact meer dan een keer zo groot als van de Superbowl die drie maanden later plaatsvond. Wilm: “Ik wil niet zeggen dat het moeilijk was, het was extreem uitdagend. We hadden anderhalf jaar de tijd vanaf het moment dat we groen licht kregen. We hebben in elf maanden tijd een gebouw van meer dan 27.000 vierkante meter gebouwd en we hebben de iconische Strip veranderd in een circuit. Achteraf weet ik niet wat ons bezielde, maar het was ongelofelijk.”

Vrij ongebruikelijk voor de Formule 1, leidt Wilm een team dat vooral uit vrouwen bestaat. “Ik promoot graag jonge vrouwen en zie hen graag groeien. Toen we het managementteam voor de Las Vegas GP bouwden, bestond dat vooral uit vrouwen. Dat ontstond niet bewust. We kozen simpelweg de beste mensen voor de posities. We willen kansen creëren voor vrouwen om te kunnen groeien in welke rol dan ook, of dat nu engineer, monteur, zakenvrouw, teambaas of F1-coureur is. We zijn dan ook enorm enthousiast over F1 Academy en wat dat programma kan opleveren.”