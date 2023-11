Las Vegas GP biedt gedupeerde F1-fans tegoedbon voor merchandise

Fans die zich hadden verheugd op de eerste actiedag van het Formule 1-weekend in Las Vegas zijn donderdag (lokale tijd) grotendeels bedrogen uitgekomen. De toeschouwers hadden twee vrije trainingen van een uur van dichtbij moeten zien, maar hebben slechts acht minuten vanaf de tribunes kunnen aanschouwen. Een losgekomen putdeksel zorgde voor flinke schade aan de auto's van Carlos Sainz, Esteban Ocon en in mindere mate Zhou Guanyu. De rode vlag moest worden gezwaaid, waarna het geduld van de fans danig op de proef is gesteld.

Door reparatiewerkzaamheden begon de tweede training pas tweeënhalf uur later dan gepland, al mochten er tegen die tijd al geen fans meer op de tribunes zitten. De fanzones werden zoals vooraf gepland om 1.30 uur gesloten, ook omdat de diensten van de beveiligers en ander personeel toen voorbij waren. Toeschouwers bleken het kind van de rekening en moesten - natuurlijk tot hun eigen ongenoegen - het terrein verlaten. De organisatie van de Las Vegas Grand Prix laat een dag nadien weten dat de meeste toeschouwers die donderdag aanwezig waren een weekendpas hebben en derhalve ook tijdens de kwalificatie- en racedag nog present zullen zijn. Voor fans met alleen kaarten voor de vrijdag heeft de organisatie een vorm van compensatie geregeld.

Teleurgestelde toeschouwers hoeven echter niet op een complete refund te rekenen. Ze krijgen dus niet het volledige (en soms torenhoge) aankoopbedrag van hun kaartjes terug. Een ticket voor volgend jaar wordt evenmin aangeboden. De gedupeerden moeten het doen met een waardebon van 200 dollar. Het bedrag kan (online) worden uitgegeven bij de officiële fanshop van de Las Vegas Grand Prix. "In de Formule 1 geniet de veiligheid van de coureurs, de fans en de werknemers de hoogste prioriteit. Na het incident met een putdeksel zijn de Las Vegas Grand Prix, de Formule 1 en de FIA voor de uitermate lastige keuze gesteld om de fanzones voor het begin van de tweede vrije training al te sluiten", zo valt in een mail naar gedupeerden te lezen.

"We waarderen uw geduld, terwijl wij de situatie hebben opgelost. We hebben de beslissingen gisteren absoluut niet lichtvaardig genomen. Als dank voor uw steun willen we u graag een waardebon van 200 dollar aanbieden voor de Las Vegas Grand Prix Official Shop", besluit de organisatie. Fans met tickets voor het gehele raceweekend krijgen geen compensatie.

Video: Alle achtergronden bij het putdekselincident, de bijzondere trainingsdag en de verhitte persconferentie in Las Vegas