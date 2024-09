De Grand Prix van Italië is voor Red Bull Racing andermaal uitgedraaid op een lastig raceweekend. De voorsprong bij de constructeurs is als sneeuw voor de zon verdwenen en Max Verstappen concludeerde na afloop in het vierkantje dat beide kampioenschappen met de huidige vorm 'niet realistisch' zijn. Het tekent de worsteling van Red Bull met de RB20, die volgens de Nederlander in zes tot acht maanden tijd van een dominante auto is veranderd in een 'onbestuurbaar monster'. Voor de oorzaak wijzen de hoofdrolspelers naar een verkeerde afslag in de doorontwikkeling, al wordt er eveneens gesproken over het vertrek van Adrian Newey en de flexibelere voorvleugels van McLaren en Mercedes.

De sportieve malaise komt nadat de eerste maanden van dit jaar onrustig zijn verlopen voor Red Bull. Christian Horner is weliswaar vrijgepleit van beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag, maar met Newey en Jonathan Wheatley hebben wel twee steunpilaren van het eerste uur hun vertrek kenbaar gemaakt. Ook toekomstig motorpartner Ford heeft in dezelfde periode van zich laten horen, met een brief waarin CEO Jim Farley heeft opgeroepen tot openheid en transparantie over het proces. Alhoewel het appcontact nadien volgens Red Bull niet helemaal is verbroken - bijvoorbeeld met een felicitatie na de overwinning in Bahrein - is er onderling niet meer gesproken. Dat laatste geldt overigens specifiek voor Farley, aangezien er met Ford Motorsports-chef Mark Rushbrook wel veelvuldig contact is geweest. Zo was die aanwezig in onder meer Miami en Silverstone en is er voorafgaand aan de Britse Grand Prix zelfs een gezamenlijke mediatour georganiseerd in Milton Keynes - waarover hier meer te lezen valt.

Tussen Horner en Farley heeft in Monza het eerste, lange gesprek van dit Formule 1-seizoen plaatsgevonden, zo bevestigt een PR-medewerker van Red Bull Racing desgevraagd aan Motorsport.com. Het is zaterdag in de hospitality van Red Bull op het Autodromo Nazionale Monza gebeurd. "Er heeft inderdaad een gesprek plaatsgevonden. De meeting is goed verlopen, al doen we natuurlijk geen mededelingen over de inhoud", laat het team weten. Zondag waren overigens ook de Thaise aandeelhouders en Red Bull-sportchef Oliver Mintzlaff aanwezig bij de Grand Prix van Italië.

Tijdens zijn mediaronde na afloop van de race ontkent Horner dat het gesprek met de Ford CEO nodig was om de lucht te klaren, ook nadat McLaren links en rechts wellicht wat olie op het vuur had gegooid. "Nee, nee. Dat was het absoluut niet." Volgens de Red Bull-teambaas was de bijeenkomst van ongeveer een uur vooral belangrijk richting 2026, als het motorreglement in de Formule 1 ingrijpend op de schop gaat en Red Bull Powertrains met Ford op eigen benen moet staan. "Ford is onze partner voor 2026 en dit is de eerste race van het jaar dat Jim Farley op het circuit aanwezig was. Dan is het goed om bij te praten over alles wat er gaande is bij Powertrains." Red Bull en Ford benadrukken overigens dat werk met het eigen motorproject nog altijd 'volgens schema' verloopt en dat de eigen doelstellingen worden gehaald, al voegen de betrokkenen toe dat ze logischerwijs niet weten hoe de concurrenten er precies voor staan.

