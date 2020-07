Duurt te lang? De winterbreak kan altijd langer

In die maanden bespraken we rijderswisselingen, coronamaatregelen, kalenderwijzigingen en belangrijkere zaken als diversiteit en racisme. Maar eindelijk, na bijna vier maanden wachten wordt er komend weekend weer een Grand Prix verreden, voor het eerst sinds 1 december 2019 en dus kunnen we het weer hebben over auto's, sport, verwachtingen en kansen.

Al met al heeft het komende zondag 218 dagen geduurd sinds Lewis Hamilton de laatste race van 2019 in Abu Dhabi op zijn naam wist te schrijven. Dat lijkt oneindig lang geleden, maar de tussenliggende zeven maanden vormen nog steeds niet de langste periode tussen twee F1-seizoenen.

Vooral in de vroege jaren van de sport, met seizoenen die bestonden uit niet meer dan zes, zeven of acht Grands Prix, werd het geduld van de racefans danig op de proef gesteld. Zo eindigde het allereerste F1-seizoen al op 3 september 1950 (in Italië) en ging men een jaar later pas op 27 mei weer van start (in Zwitserland), een pauze maar liefst 267 dagen.

Die lange F1-loze periode had natuurlijk vooral te maken met het feit dat er in die eerste jaren vrijwel alleen in Europa werd gereden en dat doe je nu eenmaal in de lente en zomer, de seizoenen dat het weer het toelaat. Pas na het uitbreiden van de kalender met races op andere continenten en in andere jaargetijden, werden de intervallen een stuk korter.

Zo werd de Argentijnse Grand Prix in de jaren vijftig in januari of februari verreden, en de Amerikaanse GP op Watkins Glen (in de jaren zestig) in november of december. Pas in 1961-1962 was er met het wegvallen van de Argentijnse Grand Prix in januari weer een veel langere winter break, dit keer duurde die 225 dagen en ook de winter van 1965-1966 duurde voor de Formule 1-supporter eindeloos lang.

Pas met de verdere commercialisering van de sport in de jaren zeventig en de daarbij horende uitbreiding van de kalender met races in onder andere Mexico, Brazilië, (opnieuw) Agentinië, Canada, Zuid-Afrika en later ook Azië werden de wachttijden een stuk korter.

De langste pauzes tussen twee F1-seizoenen: