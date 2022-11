Langere seizoenen in F1? Verstappen: “Anders moet je stoppen”

De Formule 1 heeft voor 2023 een kalender met 24 races opgesteld, eentje meer dan dat er op het programma stonden. Hoewel de Chinese Grand Prix nog op de nominatie staat om geschrapt te worden, is het een feit dat het schema voor de F1-coureurs steeds drukker wordt. Max Verstappen maakt zich geen zorgen over de druk die zich opbouwt op de Formule 1-coureurs, al scheelt het wel per seizoen. In 2021 vocht hij een lange strijd uit met Lewis Hamilton om de wereldtitel, dit jaar was de hoofdprijs al relatief vroeg een feit voor de Nederlander.

“Als je daar niet op bent voorbereid, kun je beter stoppen nietwaar?”, zegt Verstappen, gevraagd naar de expansiedrift van F1. “Ik bedoel, we zijn allemaal racers en dit doen we graag. Natuurlijk is het lekker om een seizoen als vorig jaar te hebben waar je na een intens einde wint, maar ik vond dit seizoen ook fijn hoor. Het zou heel zwaar zijn als je elk jaar zo’n pittig seizoen hebt, zoals vorig jaar. Dat gebeurt niet altijd in de Formule 1, dus het zou geen probleem moeten zijn.”

Volgens Ferrari F1-coureur Charles Leclerc zit er niets anders op dan de tol van de lange seizoenen te eisen. “Daar zijn we allemaal op voorbereid”, zegt hij. “Ik hoop wel dat het spannender wordt, het is beter om tot het eind van het seizoen te vechten. Maar ja, ik ben voorbereid op meer races en een langer gevecht.”

Eerder erkende Verstappen in een interview met The Guardian dat een titelstrijd zoals die van 2021 “niet gezond” was. “Dat kun je niet elk jaar hebben, dat is zeker. Het is niet goed voor mij, niet gezond voor iemand in het team, voor beide teams niet.”