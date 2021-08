Langere files richting F1 Spa, parkeerplaatsen onder water gelopen

Het circuit van Spa-Francorchamps is naast de prachtige lay-out ook befaamd om twee andere zaken. Tijdens Formule 1-weekenden met publiek - in coronatijd 75.000 duizend mensen - is er bijna geen ontkomen aan fileleed, zeker niet als er zoals dit weekend tienduizenden Nederlanders de weg naar de Belgische Ardennen vinden. Daar komt het vaak onstuimige weer nog als tweede factor bij. Beide elementen komen bij de editie van dit jaar onfortuinlijk samen.

Zo wordt Spa het volledige weekend al geteisterd door (overtollig) regen en zijn als gevolg daarvan meerdere weilanden die zijn omgetoverd tot parkeerplaats onder water gelopen. De Belgische autoriteiten laten weten dat er naarstig naar alternatieve parkeerruimte wordt gezocht. Op aanwijzen van de politie wordt er onder meer langs de weg geparkeerd. Als gevolg van dit ongemak zijn de files voor de afritten richting het circuit iets toegenomen in lengte. Fans die zich uiteindelijk een weg naar het circuit banen, mogen zich daar wel verheugen op een spectaculair raceweekend. Zo wordt er voor het restant van de dag ook nog regen voorspeld en zou dat de amusementswaarde van de Belgische GP ten goede moeten komen.