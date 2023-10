Norris: “Vijf seconden te lage straf voor inhalen buiten de baan”

Lando Norris vindt dat een inhaalactie buiten de baan zwaarder bestraft moet worden. Volgens de Brit is de volgende afweging te verleidelijk voor coureurs: ‘klem zitten achter een langzamere rijder en veel tijd verliezen’ of ‘hem inhalen door de track limits te overschrijden en vervolgens ver genoeg uitlopen om geen pijn te hebben van een tijdstraf van vijf seconden’. “Wat ik enigszins raar vind, is dat we dit al zo vaak hebben gezegd tijdens de rijdersbriefings”, aldus Norris.

Norris deed zijn uitspraken na de sprintrace in de Verenigde Staten, waarin George Russell Oscar Piastri buiten de baan voorbijging. Omdat de Mercedes-coureur de positie niet teruggaf, kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden. Door de sanctie viel Russell in de sprintuitslag van P7 terug naar P8, maar hij eindigde nog wel voor Piastri. Laatstgenoemde werd tiende. Norris: “George bracht dit punt zelf ook naar voren in Barcelona, waar je aan de buitenkant van bocht 1 kan vasthouden en buiten de lijnen kan gaan, om twee auto's te passeren. Hetzelfde hebben we in Rusland gezien.”

“Het is een afweging die je zelf eenvoudig kan maken”, vervolgt Norris. “Ik weet vrij zeker dat we op het punt zijn gekomen waarop coureurs het opzettelijk gaan doen. Als je sneller bent, kan je iemand inhalen en vervolgens eenvoudig vijf seconden uitlopen. We hebben dit onderwerp vaak besproken. De FIA zei: 'Oké, we zullen het zo doen dat je de positie moet teruggeven’. Nu hebben ze echter het precedent geschapen dat zelfs dat niet hoeft. Dus ik denk dat er opnieuw een gebrek aan consistentie is. Dat verrast me enigszins. Er waren vrij duidelijke richtlijnen over wat ze zouden doen als zoiets zou gebeuren. Maar dat lijkt nu niet het geval te zijn.”

Norris vindt strenger straffen sowieso wel een goed idee. “Men komt weg met te veel dingen”, legt hij uit. “Als je iemand blokkeert tijdens de kwalificatie, is de straf drie posities naar achteren op de grid. Maar men maakt zich er niet echt druk om. Als je een snelle auto hebt, maakt het niet uit of je drie posities verliest. Ik vind dat straffen over het algemeen strenger moeten zijn, dan stopt het vanzelf. Als je drie posities of een straf van vijf seconden hebt, dan stopt het niet.”

Video: Russell krijgt straf voor inhalen buiten de baan