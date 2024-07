Tijdens de mediadag in Spa-Francorchamps gaat het nog vooral over de Grand Prix van Hongarije, met name bij McLaren. Het team uit Woking baarde opzien door Lando Norris vanaf P2 een undercut op zijn leidende teamgenoot Oscar Piastri te geven. Volgens teambaas Andrea Stella was het puur om het één-tweetje veilig te stellen en de dreiging van Lewis Hamilton en Max Verstappen op te vangen. In realiteit viel de dreiging alleszins mee, aangezien Norris een slordige zes seconden voor Hamilton weer de baan op kwam. Marge om Piastri eerst naar binnen te halen, was er dus best. Het had een soap via de boordradio kunnen voorkomen, al is Norris ook niet helemaal te spreken over de manier waarop hij is omgegaan met de teamorders.

"Het is een beetje van alles wat. Hadden we dit anders aan kunnen pakken, zowel qua team als ook individueel? Ja, absoluut", begint Norris zijn mediasessie na een vraag van Motorsport.com. "Dan hadden we er nu niet over hoeven te praten. Ik vind het op zich niet erg dat iedereen er een eigen verhaal van maakt en komt met dingen die ik had moeten doen, maar ik ben er niet trots op dat ik Oscar zijn eerste overwinning in de Formule 1 heb overschaduwd. We hadden een één-tweetje, maar dat was na afloop van de race helemaal geen headline. Niemand sprak erover en daar voelde ik me eerlijk gezegd het slechtst over. We hebben gesproken en van beide kanten hadden we het anders aan kunnen pakken. Het is natuurlijk niet goed dat het is gebeurd, al leren we ervan en gaat het de volgende keer hopelijk beter."

Vrij om te racen: "Kwam helemaal niet in me op"

Waar Norris erkent dat hij niet goed heeft gehandeld, is voor hem glashelder wat hij anders had moeten doen. "Ik had Oscar meteen voorbij moeten laten. Het is zo dom dat ik dat niet heb gedaan, vooral omdat we vrij waren om te racen. Ik had hem gewoon meteen voorbij kunnen laten en daarna weer kunnen proberen om hem in te halen. Het klinkt nu zo makkelijk, maar op dat moment ging het helemaal niet door mijn hoofd heen. Zo simpel had het kunnen zijn. Ik had dat kunnen doen, al zat ik in een goed ritme en besloot ik in plaats daarvan de vraag vanuit het team in twijfel te trekken. Vanaf het moment dat ze mij voor Oscar naar binnen haalden, wist ik al dat ik hem voorbij moest laten. Ik ben alleen dom geweest door dat niet meteen te doen. Als ik er op dat moment aan had gedacht, dan was dat honderd procent zeker de beste optie geweest. Maar goed, om de één of andere reden is dat toen niet in me opgekomen..."

De nummer twee uit de WK-stand wil het voorval nu graag achter zich laten en er geen al te groot verhaal meer van maken. "Ik moet er niet te veel over nadenken en we moeten het ook niet te complex maken. Het gaat eigenlijk om een paar hele simpele dingen. Volgens mij is er een veel groter verhaal van gemaakt dan dat nodig was. Het was meteen duidelijk dat ik Oscar weer voorbij moest laten. Alleen des te langer ik wachtte, des te meer mensen gingen twijfelen of ik het überhaupt wel zou doen. Dat is in mijn optiek de belangrijkste factor geweest: veel mensen dachten dat ik het helemaal niet zou doen, maar ik wist meteen dat ik het uiteindelijk wel moest doen. Ik hoef de race ook niet meer terug te kijken, want ik weet toch wel dat ik hem er meteen voorbij had moeten laten. Dan had ik in ieder geval nog een kans gehad om de race te winnen. Dus ja, dat is absoluut wat ik had moeten doen", sluit Norris af.