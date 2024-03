De afgelopen twee seizoenen was het Red Bull dat domineerde en in 2024 lijkt daar niet zomaar een einde aan te komen. Max Verstappen boekte in Bahrein en Saudi-Arabië een afgetekende zege en kan in Australië al zijn record van tien zeges op rij evenaren. Voor de concurrentie waren de eerste twee races van het seizoen veelzeggend: zij weten dat er opnieuw een groot gat te overbruggen is. McLaren-coureur Lando Norris verwacht dan ook iet dat er zomaar wat gaat veranderen aan deze realiteit en de rangorde in de Formule 1. "Ik denk dat je tot 2026 moet wachten voordat het allemaal echt door elkaar geschud kan worden", zegt Norris.

Hij doelt daarmee op de nieuwe motorformule, waardoor teams weer in één keer een grote sprong kunnen maken. "Dat kan voor elk team echt een grote verandering zijn, waarbij de krachtbron waarschijnlijk een van de grootste zaken is. Nu zit er niet echt een verschil tussen de krachtbronnen van de teams", stelt Norris vast. "Maar wel veel meer tussen de auto's zelf."

Toch ziet de Brit niet zomaar een einde komen aan de dominantie van Red Bull. "Ik verwacht dat Red Bull altijd een voorsprong zal hebben omdat zij voor staan. Zij zijn net zo slim en op veel manieren slimmer. Als zij net zo goed blijven werken als de andere teams, zouden zij die voorsprong altijd moeten vasthouden. Maar je hoopt ergens dat zij door hun goede ideeën raken. Ik denk dat elk team bezig is aan een inhaalslag."

Als voorbeeld daarvan haalt hij zijn eigen team aan. McLaren begon dramatisch aan 2023, maar dankzij updates halverwege het seizoen vonden zij plots hun weg naar voren - en een stuk sneller dan verwacht. "Wij zijn het best ontwikkelde team van de afgelopen twaalf maanden. Als je er op die manier naar kijkt, denk ik dat we erg blij kunnen zijn met het werk dat we leveren. Maar het is niet genoeg om hen uit te dagen", gaat de blik weer snel naar Red Bull. "Maar ik denk dat er races zullen zijn die Max niet wint. Ferrari staat het dichtst bij op dit moment. Dit weekend kunnen ze in de buurt zitten, of potentieel zelfs ervoor..." Waarom hij dan vermoedt dat Verstappen niet alle races zal winnen? "Omdat hij vorig jaar ook een paar keer bijna niet won. Wij kwamen vorig jaar een paar keer in de buurt. Oscar heeft hem vorig jaar in een race verslagen en we stonden op pole", wijst de Brit afsluitend naar de sprintrace in Qatar.