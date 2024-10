Norris over F1-titelstrijd met Verstappen: "Maakt voor hem niet uit waar hij eindigt"

Met nog vijf raceweekenden te gaan verdedigt Max Verstappen een voorsprong van 57 punten op Lando Norris. In Austin liep Verstappen vijf punten uit op de McLaren-coureur, mede doordat hij de derde plaats van de Brit overnam na een tijdstraf omdat Norris buiten de baan had ingehaald. Of Norris in deze titelstrijd van aanpak moet veranderen en agressiever moet gaan rijden? "Daar is geen makkelijk antwoord op te geven", stelt Norris in Mexico. "Het is geen geval van alleen maar 'ja' zeggen. Moet ik wat veranderen? Ja, ik moet iets meer aanpassen. Maar is alles wat ik doe verkeerd? Nee."

Wat volgens Norris de titelstrijd moeilijker maakt, is dat hij weet dat Verstappen zich enkel hoeft te richten op Norris. "Het is een moeilijke positie om je in te bevinden, want zoals we zagen maakt het voor Max niet uit of hij nou had gewonnen, als tweede eindigde of derde was geworden. Zijn enige taak is om mij te verslaan en dat heeft hij gedaan", legt de McLaren-coureur uit. "Hij heeft het dus goed gedaan. Ik had veel plezier en ook respect voor het gevecht dat we hadden. Maar hij eindigde nog steeds voor mij. Om hem te verslaan moet ik wat kleine dingen aanpassen, maar ik hoef niet mijn hele aanpak te veranderen."

Norris geeft bovendien aan dat hij de veranderingen zal doorvoeren die nodig zijn, of dat nou inhoudt dat hij wat agressiever moet rijden - of juist niet. Wel weet hij dat de uitdaging er niet minder om zal worden, mede omdat hij het opneemt tegen een drievoudig F1-kampioen. "Max is heel goed in wat hij doet en is waarschijnlijk de beste ter wereld. Het gaat natuurlijk niet makkelijk worden als ik het opneem tegen de beste ter wereld. Hij racet al langer dan ik en ik doe het zeker niet perfect, maar ik doe het ook niet slecht. Ik sta er nog steeds bij en ik ontwijk crashes. Veel momenten in Austin hadden erger kunnen eindigen."

Juist dat besef werkt ook in het voordeel van Verstappen, meent Norris. Een crash in deze fase van het seizoen is immers zeer kostbaar voor de Brit die jaagt op zijn eerste titel. "Het is duidelijk wat zijn intenties zijn", voegt hij toe, doelend op Verstappen. "Het is lastig voor mij om niet betrokken te raken bij incidenten, wat in bocht 1 of in bocht 12 ook makkelijk had kunnen gebeuren. Dus hij bevindt zich in een veel sterkere positie dan ik. Het is aan mij en aan het team om te proberen dat te overwinnen."