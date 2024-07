Norris ziet F1-titelstrijd met Verstappen wel zitten: "Ben er klaar voor"

De afgelopen races is duidelijk geworden dat McLaren een grote bedreiging vormt voor Red Bull Racing. De Engelse renstal scoorde in Hongarije door de 1-2 van Oscar Piastri en Lando Norris 43 punten en liep zo 27 punten in op Red Bull dat slechts 16 punten aan het totaal toevoegde. Het verschil in het constructeurskampioenschap is geslonken naar 51 punten. Plots is er het geloof bij de Britse renstal dat het beide titels kan veroveren, waarbij Lando Norris het zal moeten opnemen tegen Max Verstappen. Norris kijkt in het individuele klassement nog tegen een achterstand van 76 punten aan, maar gelooft wel dat de titelstrijd open ligt. "Ik zei eind vorig jaar al dat we dit jaar races zouden winnen. Begin dit jaar zei ik dat het niet makkelijk zou worden voor Red Bull, en dat is allemaal uitgekomen", zegt Norris. "Als team hebben we het geweldig gedaan."

De Brit dankt zijn team voor het bouwen van een competitieve auto. De MCL38 is de laatste paar races sneller gebleken dan de RB20, al was Hongarije voor McLaren pas de tweede zege van het seizoen. "Red Bull heeft veel meer zeges gepakt", weet Norris ook. "Mercedes heeft dezelfde hoeveelheid zeges als wij. Dat we nu dus een race hebben gewonnen en een dominant weekend hebben gehad, betekent niet meteen dat we de snelste auto hebben. Ik denk dat er dit jaar misschien twee weekends zijn geweest dat we de beste auto hadden. Niet meer dan dat."

Van buitenaf lijkt het toch anders te zitten, maar Norris wil zich niet laten meeslepen door die opmerkingen. "Hadden we de kans om misschien wat meer races te winnen? Ja. Hadden we op die dagen ook echt de snelste auto? Dat denk ik niet." Hij geeft wel direct toe dat een titelstrijd voor handen ligt als zijn team deze vorm vasthoudt en de auto daar dus snel genoeg voor zou kunnen zijn. "Je zou gek zijn als je dan 'nee' zegt", stelt de winnaar van de Grand Prix van Miami. "Maar begrijp me niet verkeerd: ik weet dat het nog iets van 70 of 80 punten zijn die ik moet inlopen. Ik weet dus dat veel mensen zullen zeggen dat er geen kans is, maar we zullen blijven vechten en ik ga mezelf de beste kans geven om dat te doen."

Zege niet verdiend

Het mindere weekend van Red Bull en Max Verstappen vormen daarin ook een extra motivatie voor Norris, die weet dat hij van die kansen moet profiteren. "Zeker als je ziet dat Max en Red Bull niet zo goed presteren, fouten maken en crashen. Dan wil je er het beste van maken en er kan in de toekomst nog meer gebeuren. Dus ja, ik denk dat het nog steeds open ligt. Ik weet dat het een grote uitdaging en optimistisch is, maar ik ga geen 'nee' zeggen tegen die uitdaging en als team doen we dat ook niet." Of hij dat gevecht met Verstappen ook op mentaal vlak aankan? "Ja, ik ben blij en ik ben er klaar voor. Als je teruggaat naar de Red Bull Ring: ik deed daar niks verkeerd, het was niet mijn fout. Dus ik ben er klaar voor en enthousiast, klaar om het gevecht aan te gaan. En ik kijk uit naar de duels die we zullen hebben."

Als Norris en McLaren aan die titel willen denken, dan zijn besluiten zoals in de Grand Prix van Hongarije nog een pijnlijke kwestie. Oscar Piastri lag aan de leiding voor de laatste pitstopreeks, maar Norris kwam door een undercut voor zijn teamgenoot. In opdracht van het team gaf Norris die leidende positie aan Piastri, wat onderaan de streep een verschil van zeven punten oplevert – punten die in zo'n titelstrijd het verschil kunnen maken. Norris wil daar echter niet te lang bij stil staan, want volgens hem is er een verschil tussen een zege verdienen en niet verdienen. "Ik verdiende die zege niet, simpel zat", oordeelt de McLaren-coureur. "Het feit is dat ik me niet in de juiste positie bevond. Dat was een fout van ons als team. Ik had niet op die positie moeten rijden. Dat was gewoon strategisch om onze race te rijden. Ik verdiende het niet om te winnen, einde verhaal van mijn kant."

Gesprek aangaan

Bovendien ziet Norris het juist als een kracht van McLaren dat het team voorop staat en dat er open en eerlijk gesproken wordt met elkaar. "Dat heeft ons in staat gesteld om de rest zo snel in te halen, beter te presteren dan anderen en de auto sneller te ontwikkelen. Als team hebben we vaak genoeg laten zien, of het nou tussen Carlos [Sainz] en mij, Daniel [Ricciardo] en mij of Oscar en mij ging: wanneer het iemands kant opviel, dan staan we klaar om elkaar te helpen."

Norris herhaalt daarnaast dat hij nooit in die leidende positie had moeten rijden op de Hungaroring. "Ik had die hoop niet moeten krijgen, dat ik aan de leiding zou gaan", meent de coureur. "Dat is niet eerlijk. Maar natuurlijk gaan we dit bespreken en er zullen in de toekomst misschien momenten zijn waarin het zo zal lopen. Maar als Oscar de hele race aan de leiding heeft gelegen, wil ik niet dat hij... Het is niet eerlijk. Dat is ook niet zoals het hoort te zijn, dat hij me gewoon voorbij moet laten omdat ik om de titel strijd. Misschien vraag ik het Oscar wel en misschien zou hij dat doen!", grapt Norris. "Maar vandaag was zijn dag, zoals het hoort te zijn. Hij reed beter en had een goede start. Zoals gezegd is dit iets waar we als team over zullen praten en waar we ook de hele tijd over spreken. Daar zijn we goed in en daar zullen we goed in blijven."