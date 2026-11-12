Formule 1 GP van Brazilië

Lando Norris zet vraagtekens bij straf Charles Leclerc in GP van Brazilië: "Gewoon racen"

Lando Norris heeft vraagtekens gezet bij de vijfsecondenstraf van Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Brazilië

Lydia Mee

Gepubliceerd: 12 nov 2026, 06:10

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Formule 1-coureur Lando Norris (McLaren) heeft vraagtekens gezet bij de straf van Charles Leclerc na de Grand Prix van Brazilië, waardoor de Ferrari-coureur de zevende plaats verloor.

Leclerc tikte in bocht 12 in de voorlaatste ronde van de race op Interlagos linksachter tegen de auto van Liam Lawson van Racing Bulls. De Monegask kreeg na de race een straf van vijf seconden, waardoor hij achter Lawson terugviel naar de achtste plaats.

Norris, die voor het Braziliaanse publiek won, stelde tijdens een Twitch-stream met zijn vriend en voormalig autocoureur Max Fewtrell dat Leclercs actie op Lawson "gewoon racen" was.

Fewtrell was het daarmee eens en noemde het "echt racen". Hij zei dat Leclerc de grens had opgezocht en dat "nog iets meer van een tik" niet eerlijk zou zijn geweest, waarna hij het omschreef als "een perfect getimede tik".

"Daar ben ik het mee eens", antwoordde Norris, en voegde eraan toe dat die "perfect geplaatst" was.

De stewards zagen dat anders. In hun beslissing zeiden zij dat het contact gering was, maar dat het de Nieuw-Zeelander had verstoord en Leclerc in staat had gesteld langszij te komen, ondanks dat hij vóór het contact verder naar achteren zat. Ook legden zij uit dat Leclerc een straf van vijf seconden kreeg in plaats van een straf van tien seconden, rekening houdend met de natte omstandigheden en het geringe contact.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Hoewel het contact gering was en auto 30 daarna de leiding kon behouden, stelde de coureur van auto 30 dat het contact de velg linksachter van zijn auto had beschadigd en auto 16 ook in staat stelde om op de baan dichter bij hem te komen en hem uiteindelijk 5 bochten later in te halen", legden de stewards uit in de officiële verklaring.

"Bovendien had auto 30 volgens de Driving Standard Guidelines recht op de bocht en was het aan auto 16 om de noodzakelijke stappen te zetten om een botsing te voorkomen.

"De coureur van auto 16 stelde dat het om gering contact ging zonder duidelijke sportieve consequentie.

"Hoewel wij erkennen dat het contact gering was, concluderen wij na bestudering van het gevecht op de baan tussen de twee auto's dat auto 16 door het contact dichter bij auto 30 kon komen en hem daarna kon inhalen. Het contact verstoorde auto 30 duidelijk en stelde auto 16 in staat langszij te komen terwijl hij vóór het contact verder weg zat. Dit was een duidelijke sportieve consequentie."

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- Het Motorsport.com-team

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