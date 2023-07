Op zaterdag zorgde Lando Norris al voor veel gejuich op de tribunes toen hij de tweede tijd noteerde in de kwalificatie op Silverstone, maar op zondag zou hij voor nog meer gebulder zorgen. De Brit had in tegenstelling tot polesitter Max Verstappen een uitstekende start en haalde de Nederlander meteen in. Hij wist zelfs een klein gaatje te slaan richting de tweevoudig wereldkampioen, al sloeg de Red Bull-coureur na enkele ronden weer toe om de leiding te heroveren. Bij Norris ging de focus naar het consolideren van de tweede plek, totdat de safety car in de slotfase van de race in actie moest komen.

Tot verbazing besloot McLaren hem op de harde band te zetten, waar veel concurrenten juist naar de zachte band gingen voor de sprint tot de eindstreep. Norris kwam bij de herstart onder flinke druk te staan van Lewis Hamilton, die dicht bij een inhaalactie kwam maar er niet in slaagde om er echt aan voorbij te gaan. Norris had uiteindelijk genoeg over om de tweede plaats te behouden, wat tot een feest leidde in de McLaren-garage.

"Het was behoorlijk krankzinnig", blikt Norris terug op zijn enerverende race. "Ik wil graag het team heel erg bedanken. Zij hebben geweldig werk geleverd en zonder hen zou dit niet mogelijk zijn geweest. Het is dus best ongelofelijk. Het was waanzinnig om het gevecht aan te kunnen gaan." Ondanks alle lof heeft Norris nog wel een kritiekpuntje. "Ze zetten me op de harde band, ik weet niet waarom. Ze zijn op sommige vlakken nog steeds beginners!", grapt de Brit. "Maar het was een geweldig duel met Lewis, die ik achter me wist te houden. Ik maakte iets te veel fouten, maar ik deed wat ik kon. Ik ging zo lang mogelijk het gevecht met Max aan. Het is een lange, eenzame race als je alleen maar in het middenveld rijdt. Dit was geweldig."

Norris was dus niet helemaal blij met de keuze om voor de harde band te gaan, maar wist op die compound toch nog de tweede plaats in de wacht te slepen. "Ik denk dat ze me gewoon meer wilden testen", lacht de Brit. "Dat is in ieder geval wat Zak zei", doelt hij op de McLaren-CEO, Zak Brown. "Hij heeft waarschijnlijk dat besluit genomen. Ik wilde de zachte band, dat leek mij wat logischer, zeker omdat de safety car de baan op kwam. Maar het maakt niet uit. Ik ben tweede, dus het zit wel goed."

Voor het Britse publiek was het in ieder geval genieten geblazen met de McLaren van Norris en Mercedes van Hamilton op het podium. Norris genoot van zijn uitloopronde, waarin hij 'naar iedereen probeerde te zwaaien'. Wel baalde hij voor teamgenoot Oscar Piastri, die naast de derde plaats greep door de timing van de safety car. "Ik wil de Britse fans ontzettend bedanken voor hun steun aan ons, ook aan McLaren. Eerlijk gezegd hadden we een P2 en P3 moeten hebben. Oscar had een fantastisch weekend. Hij had derde moeten zijn zonder de safety car, dus dat is jammer. Hij had het verdiend. Maar de fans waren geweldig, dus mijn dank gaat uit naar hen."

Video: De strijd tussen Lando Norris en Lewis Hamilton na herstart F1 Silverstone