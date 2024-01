Norris over zelfkritiek: Zo ben ik opgegroeid

In het afgelopen Formule 1-seizoen noteerde Lando Norris een aantal goede resultaten. De Britse McLaren-coureur verbeterde zijn eigen persoonlijke record met zeven podiumplaatsen in een seizoen en werd ook zesde in de eindrangschikking, wat een evenaring van zijn beste resultaat is. De rijder die komend seizoen voor het zesde jaar bij McLaren achter het stuur zit was echter vaak zelfkritisch over de boordradio's te horen. Ook na de sessies was de 24-jarige man uit Bristol in een groot aantal gevallen niet tevreden met zijn eigen kunsten. In een exclusief gesprek met Motorsport.com legt Norris uit dat dit niet nieuw voor hem is. "Sinds mijn karttijd doe ik dit al. Dit is hoe ik ben opgegroeid en het heeft me gemaakt tot de coureur die ik nu ben", legt de McLaren-man uit.

Intern bij McLaren is men niet zo negatief over de manier waarop Norris voor de dag kwam. Meerdere keren liet zijn teambaas Andrea Stella weten dat hij vond dat zijn coureur te hard voor zichzelf was. De rijder in kwestie ziet dit echter anders. "Ik kan op zaterdag heel erg gefrustreerd zijn door mezelf. Mensen zeggen dan 'wees niet zo streng voor jezelf', maar veel van mijn beste prestaties komen na zo'n dag", verklaart een eerlijke Engelsman. "Het heeft ook weinig effect op me, want ik ga zondag niet in de auto zitten met het idee: 'Zaterdag was slecht'." Norris ziet ook dat de meningen in de paddock over zijn prestaties niet zo kritisch zijn als hij zelf is, maar daar trekt hij zich ook weinig van aan. "Ik ben nou eenmaal altijd zo geweest", aldus de 24-jarige coureur.

Ondanks dat Norris zich niet tegen laat houden, verklaart hij wel dat het niet doelbewust is om zo negatief over zichzelf te zijn. "Het is misschien niet altijd het beste om dat te doen. Ik word er heel gefrustreerd en down van, maar dat komt alleen maar omdat ik de beste resultaten voor het team wil behalen", legt de Engelse rijder uit. "Ik ben kritisch, maar niet om kritisch te zijn. Het is voor mij de manier waarop ik het beste werk en het is de beste manier waarop ik terug kan slaan."

Geen geslaagd 2023

Met in gedachten alle positieve punten van 2023, wil Norris niet spreken van een geslaagd seizoen. "Er zijn duidelijk dingen waar aan gewerkt moet worden en ik heb niet altijd gepresteerd. Ik ben eerlijk als ik het goed heb gedaan en wanneer ik het slecht heb gedaan", noemt de openhartige coureur. "Hoe kwam ik terug na de slechte dagen? Vaak herstelde ik de slechte zaterdag op zondag. 95 procent van die dagen dacht ik na de fout - die ik altijd eerlijk toe gaf - hoe kom ik hier van terug en dacht 'oké, ik start vanaf deze positie, hoe kan ik nu mijn best doen om het beste eruit te halen?' En die races werden mijn beste races."