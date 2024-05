Norris worstelt met vertrouwen in aanloop naar GP Miami

Lando Norris kent net als veel andere coureurs een weekend met ups-and-downs in Miami. De McLaren-piloot was vrijdag erg snel in de sprintkwalificatie, maar werd door een stuurfout slechts negende. Zaterdag viel hij in de sprintrace uit nadat hij al in de eerste ronde van de baan werd gekegeld. Hij liep daarbij ook nog eens een boete van 50.000 euro op, omdat hij het asfalt overstak.

Later op de dag, tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag, finishte Norris dan weer op P5. Zo op het oog een aardige comeback, maar hijzelf was verre van tevreden met het resultaat en de aanpassingen aan zijn auto. "Ik denk dat we het beter deden dan gisteren als het gaat om het managen van de banden. Maar we hebben een paar veranderingen aangebracht en mogelijk net niet in de goede richting. Ik had gisteren veel meer vertrouwen dan vandaag. Het was een betere kwalificatie, maar ik voelde me gisteren zelfverzekerder. Om de een of andere reden verloor ik vandaag een beetje mijn vertrouwen. En ik denk dat dat te zien was in de rondetijd."

Al met al was hij dan ook niet tevreden met zijn vijfde startplek. "Ik denk dat we hoger zouden moeten staan. We hebben gedaan wat we dachten dat goed was, maar op de baan lopen de dingen soms net iets anders. We hebben een aantal van die veranderingen doorgevoerd en ik zou willen dat ik daar nu op terug kon komen, maar dat kan natuurlijk niet."

Piastri: "Norris heeft meer nieuwe onderdelen"

Norris klasseerde zich in de kwalificatie vlak voor teamgenoot Oscar Piastri die de Grand Prix van Miami als zesde start. De Australiër is content met die positie. "Ik denk eerlijk gezegd dat het vrij representatief is. We hadden misschien verwacht dichter bij Ferrari te zitten, maar eerlijk gezegd leken zij vandaag wat sterker dan wij. Het was waarschijnlijk mijn best uitgevoerde kwalificatie van het jaar, dus daar ben ik blij mee. Als ik kijk naar de verschillen met iedereen en met Lando, dan ben ik daar best blij mee."

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Voor de race verwacht Piastri vooral de strijd aan te kunnen gaan met de beide Ferrari’s die de Grand Prix vanaf de startplaatsen twee en drie vertrekken. "De Red Bulls zullen ongelooflijk sterk zijn, zoals altijd. En de Ferrari's zagen er behoorlijk snel uit. Weet je, Lando heeft wat meer [nieuwe] onderdelen op zijn auto, dus P6 is waarschijnlijk ongeveer waar ik moet zijn. Ik zal proberen iets te laten gebeuren."